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Cong Cong An

XAUUSD King UP

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交易:
877
盈利交易:
491 (55.98%)
亏损交易:
386 (44.01%)
最好交易:
827.97 USD
最差交易:
-1 223.76 USD
毛利:
16 323.79 USD (1 291 404 pips)
毛利亏损:
-16 758.85 USD (382 119 pips)
最大连续赢利:
11 (107.41 USD)
最大连续盈利:
1 003.45 USD (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
73.13%
最大入金加载:
31.27%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
43
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.23
长期交易:
457 (52.11%)
短期交易:
420 (47.89%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.50 USD
平均利润:
33.25 USD
平均损失:
-43.42 USD
最大连续失误:
12 (-162.95 USD)
最大连续亏损:
-1 503.78 USD (2)
每月增长:
1.39%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
1 465.68 USD
最大值:
1 896.21 USD (217.41%)
相对跌幅:
结余:
74.22% (1 896.21 USD)
净值:
59.90% (1 216.04 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 789
XAGUSD 82
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.6K
XAGUSD -3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 45K
XAGUSD -10K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
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最好交易: +827.97 USD
最差交易: -1 224 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +107.41 USD
最大连续亏损: -162.95 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
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CapitalPointTrading-MT5-4
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Xellion-Live
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Exness-MT5Real3
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Just2TradeSVG-MT5
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ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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没有评论
2026.08.12 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 19:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 00:00
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 15:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 10:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 09:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 08:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 07:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 05:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 05:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 18:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 17:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.15 00:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 23:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 05:54
A large drawdown may occur on the account again
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XAUUSD King UP
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-6%
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1.8K
USD
10
76%
877
55%
73%
0.97
-0.50
USD
74%
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