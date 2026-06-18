- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
877
盈利交易:
491 (55.98%)
亏损交易:
386 (44.01%)
最好交易:
827.97 USD
最差交易:
-1 223.76 USD
毛利:
16 323.79 USD (1 291 404 pips)
毛利亏损:
-16 758.85 USD (382 119 pips)
最大连续赢利:
11 (107.41 USD)
最大连续盈利:
1 003.45 USD (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
73.13%
最大入金加载:
31.27%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
43
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.23
长期交易:
457 (52.11%)
短期交易:
420 (47.89%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.50 USD
平均利润:
33.25 USD
平均损失:
-43.42 USD
最大连续失误:
12 (-162.95 USD)
最大连续亏损:
-1 503.78 USD (2)
每月增长:
1.39%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
1 465.68 USD
最大值:
1 896.21 USD (217.41%)
相对跌幅:
结余:
74.22% (1 896.21 USD)
净值:
59.90% (1 216.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|789
|XAGUSD
|82
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.6K
|XAGUSD
|-3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|45K
|XAGUSD
|-10K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +827.97 USD
最差交易: -1 224 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +107.41 USD
最大连续亏损: -162.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
对冲原则单边策略，规避过高的白银点差，单操作黄金。实现一步步盈利。回测数据5个月（2026.01.01-2026.05.31），从1000美金能翻到20000000美金。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-6%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
10
76%
877
55%
73%
0.97
-0.50
USD
USD
74%
1:500