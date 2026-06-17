- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
31 (63.26%)
Убыточных трейдов:
18 (36.73%)
Лучший трейд:
218.46 EUR
Худший трейд:
-95.15 EUR
Общая прибыль:
665.23 EUR (39 631 pips)
Общий убыток:
-496.69 EUR (22 710 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (73.26 EUR)
Макс. прибыль в серии:
428.07 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
4.42%
Макс. загрузка депозита:
76.27%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.37
Длинных трейдов:
24 (48.98%)
Коротких трейдов:
25 (51.02%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
3.44 EUR
Средняя прибыль:
21.46 EUR
Средний убыток:
-27.59 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-272.93 EUR)
Макс. убыток в серии:
-272.93 EUR (9)
Прирост в месяц:
4.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
348.47 EUR
Максимальная:
452.67 EUR (40.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.07% (421.73 EUR)
По эквити:
6.83% (186.16 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|192
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +218.46 EUR
Худший трейд: -95 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +73.26 EUR
Макс. убыток в серии: -272.93 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.24 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|0.46 × 26
|
ICMarkets-Live15
|0.60 × 20
|
ICMarkets-Live12
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.13 × 70
|
Axi-US07-Live
|1.20 × 5
|
ICMarkets-Live10
|2.04 × 126
|
ICMarkets-Live18
|2.08 × 101
|
Tickmill-Live
|2.41 × 196
|
ICMarketsSC-Live18
|3.00 × 3
|
ATCBrokers-Live 1
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|3.40 × 94
|
ICMarkets-Live02
|3.43 × 96
|
Pepperstone-01
|3.55 × 84
|
ICMarkets-Live05
|4.53 × 137
|
ICMarkets-Live03
|5.49 × 37
|
Tickmill-Live08
|5.51 × 15984
|
RoboForex-ECN
|7.04 × 25
|
Pepperstone-Edge09
|7.20 × 5
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
3.1K
EUR
EUR
8
100%
49
63%
4%
1.33
3.44
EUR
EUR
16%
1:200