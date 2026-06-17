СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / G BREAKERDW
Rodrigo Arana Garcia

G BREAKERDW

Rodrigo Arana Garcia
Rodrigo Arana Garcia

Rodrigo Arana Garcia

4.7 (230)
У меня есть степень в области экономики и магистратура по финансовым рынкам.
Последние 10 лет я изучаю рынки, а последние 7 лет разрабатываю алгоритмические методы.
28 продуктов 20 сигналов
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 8%
Darwinex-Live
1:200
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
31 (63.26%)
Убыточных трейдов:
18 (36.73%)
Лучший трейд:
218.46 EUR
Худший трейд:
-95.15 EUR
Общая прибыль:
665.23 EUR (39 631 pips)
Общий убыток:
-496.69 EUR (22 710 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (73.26 EUR)
Макс. прибыль в серии:
428.07 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
4.42%
Макс. загрузка депозита:
76.27%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.37
Длинных трейдов:
24 (48.98%)
Коротких трейдов:
25 (51.02%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
3.44 EUR
Средняя прибыль:
21.46 EUR
Средний убыток:
-27.59 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-272.93 EUR)
Макс. убыток в серии:
-272.93 EUR (9)
Прирост в месяц:
4.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
348.47 EUR
Максимальная:
452.67 EUR (40.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.07% (421.73 EUR)
По эквити:
6.83% (186.16 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 192
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 17K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +218.46 EUR
Худший трейд: -95 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +73.26 EUR
Макс. убыток в серии: -272.93 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 7
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.24 × 29
RoboForex-ECN-2
0.46 × 26
ICMarkets-Live15
0.60 × 20
ICMarkets-Live12
0.86 × 7
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.13 × 70
Axi-US07-Live
1.20 × 5
ICMarkets-Live10
2.04 × 126
ICMarkets-Live18
2.08 × 101
Tickmill-Live
2.41 × 196
ICMarketsSC-Live18
3.00 × 3
ATCBrokers-Live 1
3.00 × 1
Pepperstone-Edge05
3.40 × 94
ICMarkets-Live02
3.43 × 96
Pepperstone-01
3.55 × 84
ICMarkets-Live05
4.53 × 137
ICMarkets-Live03
5.49 × 37
Tickmill-Live08
5.51 × 15984
RoboForex-ECN
7.04 × 25
Pepperstone-Edge09
7.20 × 5
еще 16...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.05 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 11:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 13:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.16 14:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 03:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.30 01:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.18 19:26
Share of trading days is too low
2026.06.18 19:26
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.17 19:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 19:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 19:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.17 19:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.17 19:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
G BREAKERDW
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
3.1K
EUR
8
100%
49
63%
4%
1.33
3.44
EUR
16%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.