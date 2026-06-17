- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
53
盈利交易:
31 (58.49%)
亏损交易:
22 (41.51%)
最好交易:
218.46 EUR
最差交易:
-115.20 EUR
毛利:
665.23 EUR (39 631 pips)
毛利亏损:
-895.47 EUR (37 954 pips)
最大连续赢利:
9 (73.26 EUR)
最大连续盈利:
428.07 EUR (8)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
4.42%
最大入金加载:
76.27%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.51
长期交易:
28 (52.83%)
短期交易:
25 (47.17%)
利润因子:
0.74
预期回报:
-4.34 EUR
平均利润:
21.46 EUR
平均损失:
-40.70 EUR
最大连续失误:
9 (-272.93 EUR)
最大连续亏损:
-398.78 EUR (4)
每月增长:
-10.76%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
348.47 EUR
最大值:
452.67 EUR (40.98%)
相对跌幅:
结余:
16.07% (421.73 EUR)
净值:
6.83% (186.16 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-263
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +218.46 EUR
最差交易: -115 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +73.26 EUR
最大连续亏损: -272.93 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.24 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|0.46 × 26
|
ICMarkets-Live15
|0.60 × 20
|
ICMarkets-Live12
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.13 × 70
|
Axi-US07-Live
|1.20 × 5
|
ICMarkets-Live10
|2.04 × 126
|
ICMarkets-Live18
|2.08 × 101
|
Tickmill-Live
|2.41 × 196
|
ICMarketsSC-Live18
|3.00 × 3
|
ATCBrokers-Live 1
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|3.40 × 94
|
ICMarkets-Live02
|3.43 × 96
|
Pepperstone-01
|3.55 × 84
|
ICMarkets-Live05
|4.53 × 137
|
ICMarkets-Live03
|5.49 × 37
|
Tickmill-Live08
|5.51 × 15984
|
RoboForex-ECN
|7.04 × 25
|
Pepperstone-Edge09
|7.20 × 5
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-6%
0
0
USD
USD
2.7K
EUR
EUR
8
100%
53
58%
4%
0.74
-4.34
EUR
EUR
16%
1:200