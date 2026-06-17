- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
174
Прибыльных трейдов:
131 (75.28%)
Убыточных трейдов:
43 (24.71%)
Лучший трейд:
160.57 UST
Худший трейд:
-43.88 UST
Общая прибыль:
853.11 UST (39 259 pips)
Общий убыток:
-558.98 UST (46 237 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (65.73 UST)
Макс. прибыль в серии:
161.73 UST (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
7.65%
Макс. загрузка депозита:
10.83%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.74
Длинных трейдов:
140 (80.46%)
Коротких трейдов:
34 (19.54%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
1.69 UST
Средняя прибыль:
6.51 UST
Средний убыток:
-13.00 UST
Макс. серия проигрышей:
15 (-397.71 UST)
Макс. убыток в серии:
-397.71 UST (15)
Прирост в месяц:
7.76%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 UST
Максимальная:
398.97 UST (19.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.54% (398.97 UST)
По эквити:
15.72% (403.33 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|174
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|294
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|-7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +160.57 UST
Худший трейд: -44 UST
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +65.73 UST
Макс. убыток в серии: -397.71 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
2.2K
UST
UST
7
85%
174
75%
8%
1.52
1.69
UST
UST
16%
1:500