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Сигналы / MetaTrader 5 / GXRW
Vladislavs Dorodnovs

GXRW

Vladislavs Dorodnovs
Vladislavs Dorodnovs

Vladislavs Dorodnovs

0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 16%
Bybit-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
174
Прибыльных трейдов:
131 (75.28%)
Убыточных трейдов:
43 (24.71%)
Лучший трейд:
160.57 UST
Худший трейд:
-43.88 UST
Общая прибыль:
853.11 UST (39 259 pips)
Общий убыток:
-558.98 UST (46 237 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (65.73 UST)
Макс. прибыль в серии:
161.73 UST (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
7.65%
Макс. загрузка депозита:
10.83%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.74
Длинных трейдов:
140 (80.46%)
Коротких трейдов:
34 (19.54%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
1.69 UST
Средняя прибыль:
6.51 UST
Средний убыток:
-13.00 UST
Макс. серия проигрышей:
15 (-397.71 UST)
Макс. убыток в серии:
-397.71 UST (15)
Прирост в месяц:
7.76%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 UST
Максимальная:
398.97 UST (19.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.54% (398.97 UST)
По эквити:
15.72% (403.33 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 174
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 294
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ -7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +160.57 UST
Худший трейд: -44 UST
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +65.73 UST
Макс. убыток в серии: -397.71 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных


Нет отзывов
2026.08.06 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 06:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 20:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.01 18:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.26 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.26 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.19 05:34
Share of trading days is too low
2026.06.19 05:34
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.19 05:34
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.17 19:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 19:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 19:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.17 19:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.17 19:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GXRW
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
2.2K
UST
7
85%
174
75%
8%
1.52
1.69
UST
16%
1:500
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