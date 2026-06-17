- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
174
盈利交易:
131 (75.28%)
亏损交易:
43 (24.71%)
最好交易:
160.57 UST
最差交易:
-43.88 UST
毛利:
853.11 UST (39 259 pips)
毛利亏损:
-558.98 UST (46 237 pips)
最大连续赢利:
22 (65.73 UST)
最大连续盈利:
161.73 UST (3)
夏普比率:
0.13
交易活动:
7.65%
最大入金加载:
10.83%
最近交易:
13 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.74
长期交易:
140 (80.46%)
短期交易:
34 (19.54%)
利润因子:
1.53
预期回报:
1.69 UST
平均利润:
6.51 UST
平均损失:
-13.00 UST
最大连续失误:
15 (-397.71 UST)
最大连续亏损:
-397.71 UST (15)
每月增长:
5.67%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
0.18 UST
最大值:
398.97 UST (19.30%)
相对跌幅:
结余:
15.54% (398.97 UST)
净值:
15.72% (403.33 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|174
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|294
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|-7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +160.57 UST
最差交易: -44 UST
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +65.73 UST
最大连续亏损: -397.71 UST
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无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
2.2K
UST
UST
7
85%
174
75%
8%
1.52
1.69
UST
UST
16%
1:500