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Сигналы / MetaTrader 5 / XPDAYTRADE
Cassen Giovani Rabelo Lorensi

XPDAYTRADE

Cassen Giovani Rabelo Lorensi
Cassen Giovani Rabelo Lorensi

Cassen Giovani Rabelo Lorensi

https://www.youtube.com/@ProfitinCode
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
XPMT5-PRD
1:1
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
312
Прибыльных трейдов:
183 (58.65%)
Убыточных трейдов:
129 (41.35%)
Лучший трейд:
254.00 BRL
Худший трейд:
-235.00 BRL
Общая прибыль:
4 912.00 BRL (24 560 pips)
Общий убыток:
-5 041.00 BRL (119 730 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (274.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
288.00 BRL (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
1.30%
Макс. загрузка депозита:
7.97%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
176 (56.41%)
Коротких трейдов:
136 (43.59%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.41 BRL
Средняя прибыль:
26.84 BRL
Средний убыток:
-39.08 BRL
Макс. серия проигрышей:
8 (-765.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-765.00 BRL (8)
Прирост в месяц:
-1.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 346.00 BRL
Максимальная:
1 695.00 BRL (9.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.69% (1 695.00 BRL)
По эквити:
2.03% (351.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINQ26 302
WDOQ26 9
WINM26 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINQ26 377
WDOQ26 -439
WINM26 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINQ26 4.3K
WDOQ26 -100K
WINM26 50
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +254.00 BRL
Худший трейд: -235 BRL
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +274.00 BRL
Макс. убыток в серии: -765.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Esta é uma conta que opera Day Trade para mini indice brasileiro. Os resultados são em BRL.
Tratam-se de estratégias autorais divulgadas no meu canal no YouTube.
Нет отзывов
2026.07.28 13:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 18:15
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.16 18:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 17:15
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.16 17:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 14:13
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 13:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.13 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.10 16:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.10 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.09 14:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 14:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 08:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.02 14:46
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 17 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.02 12:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 17 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 09:29
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XPDAYTRADE
99 USD в месяц
-1%
0
0
USD
17K
BRL
8
100%
312
58%
1%
0.97
-0.41
BRL
10%
1:1
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