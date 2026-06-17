- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
312
Прибыльных трейдов:
183 (58.65%)
Убыточных трейдов:
129 (41.35%)
Лучший трейд:
254.00 BRL
Худший трейд:
-235.00 BRL
Общая прибыль:
4 912.00 BRL (24 560 pips)
Общий убыток:
-5 041.00 BRL (119 730 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (274.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
288.00 BRL (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
1.30%
Макс. загрузка депозита:
7.97%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
176 (56.41%)
Коротких трейдов:
136 (43.59%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.41 BRL
Средняя прибыль:
26.84 BRL
Средний убыток:
-39.08 BRL
Макс. серия проигрышей:
8 (-765.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-765.00 BRL (8)
Прирост в месяц:
-1.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 346.00 BRL
Максимальная:
1 695.00 BRL (9.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.69% (1 695.00 BRL)
По эквити:
2.03% (351.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINQ26
|302
|WDOQ26
|9
|WINM26
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINQ26
|377
|WDOQ26
|-439
|WINM26
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINQ26
|4.3K
|WDOQ26
|-100K
|WINM26
|50
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +254.00 BRL
Худший трейд: -235 BRL
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +274.00 BRL
Макс. убыток в серии: -765.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Esta é uma conta que opera Day Trade para mini indice brasileiro. Os resultados são em BRL.
Tratam-se de estratégias autorais divulgadas no meu canal no YouTube.
Tratam-se de estratégias autorais divulgadas no meu canal no YouTube.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
17K
BRL
BRL
8
100%
312
58%
1%
0.97
-0.41
BRL
BRL
10%
1:1