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Cassen Giovani Rabelo Lorensi

XPDAYTRADE

Cassen Giovani Rabelo Lorensi
Cassen Giovani Rabelo Lorensi

Cassen Giovani Rabelo Lorensi

  • Developer 在  Porto Alegre RS
  • 巴西
  • 114
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可靠性
9
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增长自 2026 0%
XPMT5-PRD
1:1
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
332
盈利交易:
198 (59.63%)
亏损交易:
134 (40.36%)
最好交易:
254.00 BRL
最差交易:
-235.00 BRL
毛利:
5 151.00 BRL (25 755 pips)
毛利亏损:
-5 133.00 BRL (120 190 pips)
最大连续赢利:
10 (274.00 BRL)
最大连续盈利:
288.00 BRL (8)
夏普比率:
0.00
交易活动:
1.30%
最大入金加载:
7.97%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
69
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
0.01
长期交易:
185 (55.72%)
短期交易:
147 (44.28%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.05 BRL
平均利润:
26.02 BRL
平均损失:
-38.31 BRL
最大连续失误:
8 (-765.00 BRL)
最大连续亏损:
-765.00 BRL (8)
每月增长:
-0.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 346.00 BRL
最大值:
1 695.00 BRL (9.69%)
相对跌幅:
结余:
9.69% (1 695.00 BRL)
净值:
2.03% (351.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINQ26 316
WDOQ26 9
WINV26 6
WINM26 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINQ26 396
WDOQ26 -439
WINV26 46
WINM26 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINQ26 4.5K
WDOQ26 -100K
WINV26 520
WINM26 50
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +254.00 BRL
最差交易: -235 BRL
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +274.00 BRL
最大连续亏损: -765.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Esta é uma conta que opera Day Trade para mini indice brasileiro. Os resultados são em BRL.
Tratam-se de estratégias autorais divulgadas no meu canal no YouTube.
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2026.08.12 13:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 13:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 18:15
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.16 18:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 17:15
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.16 17:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 14:13
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 13:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.13 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.10 16:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.10 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.09 14:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 14:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 08:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.02 14:46
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 17 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.02 12:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 17 days of the signal's entire lifetime.
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信号
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订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
XPDAYTRADE
每月99 USD
0%
0
0
USD
17K
BRL
9
100%
332
59%
1%
1.00
0.05
BRL
10%
1:1
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