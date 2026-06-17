- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
332
盈利交易:
198 (59.63%)
亏损交易:
134 (40.36%)
最好交易:
254.00 BRL
最差交易:
-235.00 BRL
毛利:
5 151.00 BRL (25 755 pips)
毛利亏损:
-5 133.00 BRL (120 190 pips)
最大连续赢利:
10 (274.00 BRL)
最大连续盈利:
288.00 BRL (8)
夏普比率:
0.00
交易活动:
1.30%
最大入金加载:
7.97%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
69
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
0.01
长期交易:
185 (55.72%)
短期交易:
147 (44.28%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.05 BRL
平均利润:
26.02 BRL
平均损失:
-38.31 BRL
最大连续失误:
8 (-765.00 BRL)
最大连续亏损:
-765.00 BRL (8)
每月增长:
-0.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 346.00 BRL
最大值:
1 695.00 BRL (9.69%)
相对跌幅:
结余:
9.69% (1 695.00 BRL)
净值:
2.03% (351.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINQ26
|316
|WDOQ26
|9
|WINV26
|6
|WINM26
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINQ26
|396
|WDOQ26
|-439
|WINV26
|46
|WINM26
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINQ26
|4.5K
|WDOQ26
|-100K
|WINV26
|520
|WINM26
|50
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +254.00 BRL
最差交易: -235 BRL
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +274.00 BRL
最大连续亏损: -765.00 BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Esta é uma conta que opera Day Trade para mini indice brasileiro. Os resultados são em BRL.
Tratam-se de estratégias autorais divulgadas no meu canal no YouTube.
Tratam-se de estratégias autorais divulgadas no meu canal no YouTube.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
0%
0
0
USD
USD
17K
BRL
BRL
9
100%
332
59%
1%
1.00
0.05
BRL
BRL
10%
1:1