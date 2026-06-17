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Olamijuwon Faruk Olowu

Thejaysnipes

Olamijuwon Faruk Olowu
Olamijuwon Faruk Olowu

Olamijuwon Faruk Olowu

It`s a marathon, not a sprint.
1 тема
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
IG-LIVE
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
28 (73.68%)
Убыточных трейдов:
10 (26.32%)
Лучший трейд:
3.72 GBP
Худший трейд:
-15.12 GBP
Общая прибыль:
30.22 GBP (3 952 pips)
Общий убыток:
-76.48 GBP (9 178 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (9.44 GBP)
Макс. прибыль в серии:
9.44 GBP (12)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
52.80%
Макс. загрузка депозита:
101.13%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
18 (47.37%)
Коротких трейдов:
20 (52.63%)
Профит фактор:
0.40
Мат. ожидание:
-1.22 GBP
Средняя прибыль:
1.08 GBP
Средний убыток:
-7.65 GBP
Макс. серия проигрышей:
3 (-25.27 GBP)
Макс. убыток в серии:
-25.27 GBP (3)
Прирост в месяц:
-4.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 531.22 GBP
Максимальная:
2 532.70 GBP (5305.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.31% (55.70 GBP)
По эквити:
21.78% (14.71 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -60
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -5.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.72 GBP
Худший трейд: -15 GBP
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +9.44 GBP
Макс. убыток в серии: -25.27 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IG-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live09
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 7
GoMarkets-Real 1
0.00 × 6
TitanFX-04
0.00 × 6
Exness-Real7
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 7
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 8
UNFX-Live
0.00 × 8
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 5
FxBrew-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 7
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.09 × 179
ForexTimeFXTM-ECN2
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.12 × 303
ICMarketsSC-Live09
0.15 × 13
еще 34...
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It`s a Marathon and not a Sprint
Нет отзывов
2026.08.08 22:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.02 22:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 13:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.21 13:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 18:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.16 17:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.15 16:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 20:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.19 19:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.17 13:09
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.06.17 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.17 13:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Thejaysnipes
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
53
GBP
8
0%
38
73%
53%
0.39
-1.22
GBP
22%
1:200
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