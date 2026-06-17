- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
28 (73.68%)
Убыточных трейдов:
10 (26.32%)
Лучший трейд:
3.72 GBP
Худший трейд:
-15.12 GBP
Общая прибыль:
30.22 GBP (3 952 pips)
Общий убыток:
-76.48 GBP (9 178 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (9.44 GBP)
Макс. прибыль в серии:
9.44 GBP (12)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
52.80%
Макс. загрузка депозита:
101.13%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
18 (47.37%)
Коротких трейдов:
20 (52.63%)
Профит фактор:
0.40
Мат. ожидание:
-1.22 GBP
Средняя прибыль:
1.08 GBP
Средний убыток:
-7.65 GBP
Макс. серия проигрышей:
3 (-25.27 GBP)
Макс. убыток в серии:
-25.27 GBP (3)
Прирост в месяц:
-4.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 531.22 GBP
Максимальная:
2 532.70 GBP (5305.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.31% (55.70 GBP)
По эквити:
21.78% (14.71 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-60
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.72 GBP
Худший трейд: -15 GBP
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +9.44 GBP
Макс. убыток в серии: -25.27 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IG-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 7
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 6
|
TitanFX-04
|0.00 × 6
|
Exness-Real7
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 8
|
UNFX-Live
|0.00 × 8
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 5
|
FxBrew-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|0.09 × 179
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.12 × 303
|
ICMarketsSC-Live09
|0.15 × 13
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It`s a Marathon and not a Sprint
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
53
GBP
GBP
8
0%
38
73%
53%
0.39
-1.22
GBP
GBP
22%
1:200