- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
38
盈利交易:
28 (73.68%)
亏损交易:
10 (26.32%)
最好交易:
3.72 GBP
最差交易:
-15.12 GBP
毛利:
30.22 GBP (3 952 pips)
毛利亏损:
-76.48 GBP (9 178 pips)
最大连续赢利:
12 (9.44 GBP)
最大连续盈利:
9.44 GBP (12)
夏普比率:
0.24
交易活动:
50.80%
最大入金加载:
101.13%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
23 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
18 (47.37%)
短期交易:
20 (52.63%)
利润因子:
0.40
预期回报:
-1.22 GBP
平均利润:
1.08 GBP
平均损失:
-7.65 GBP
最大连续失误:
3 (-25.27 GBP)
最大连续亏损:
-25.27 GBP (3)
每月增长:
-3.33%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 841.84 GBP
最大值:
2 843.32 GBP (5955.84%)
相对跌幅:
结余:
7.31% (55.70 GBP)
净值:
21.78% (14.71 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-60
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.72 GBP
最差交易: -15 GBP
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +9.44 GBP
最大连续亏损: -25.27 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IG-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 7
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 6
|
TitanFX-04
|0.00 × 6
|
Exness-Real7
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 8
|
UNFX-Live
|0.00 × 8
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 5
|
FxBrew-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|0.09 × 179
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.12 × 303
|
ICMarketsSC-Live09
|0.15 × 13
It`s a Marathon and not a Sprint
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
53
GBP
GBP
8
0%
38
73%
51%
0.39
-1.22
GBP
GBP
22%
1:200