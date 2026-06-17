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信号 / MetaTrader 4 / Thejaysnipes
Olamijuwon Faruk Olowu

Thejaysnipes

Olamijuwon Faruk Olowu
Olamijuwon Faruk Olowu

Olamijuwon Faruk Olowu

It`s a marathon, not a sprint.
1 主题
0条评论
8
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -1%
IG-LIVE
1:200
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
38
盈利交易:
28 (73.68%)
亏损交易:
10 (26.32%)
最好交易:
3.72 GBP
最差交易:
-15.12 GBP
毛利:
30.22 GBP (3 952 pips)
毛利亏损:
-76.48 GBP (9 178 pips)
最大连续赢利:
12 (9.44 GBP)
最大连续盈利:
9.44 GBP (12)
夏普比率:
0.24
交易活动:
50.80%
最大入金加载:
101.13%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
23 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
18 (47.37%)
短期交易:
20 (52.63%)
利润因子:
0.40
预期回报:
-1.22 GBP
平均利润:
1.08 GBP
平均损失:
-7.65 GBP
最大连续失误:
3 (-25.27 GBP)
最大连续亏损:
-25.27 GBP (3)
每月增长:
-3.33%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 841.84 GBP
最大值:
2 843.32 GBP (5955.84%)
相对跌幅:
结余:
7.31% (55.70 GBP)
净值:
21.78% (14.71 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -60
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -5.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3.72 GBP
最差交易: -15 GBP
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +9.44 GBP
最大连续亏损: -25.27 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IG-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live09
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 7
GoMarkets-Real 1
0.00 × 6
TitanFX-04
0.00 × 6
Exness-Real7
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 7
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 8
UNFX-Live
0.00 × 8
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 5
FxBrew-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 7
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.09 × 179
ForexTimeFXTM-ECN2
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.12 × 303
ICMarketsSC-Live09
0.15 × 13
34 更多...
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It`s a Marathon and not a Sprint
没有评论
2026.08.08 22:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.02 22:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 13:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.21 13:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 18:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.16 17:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.15 16:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 20:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.19 19:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.17 13:09
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.06.17 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.17 13:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Thejaysnipes
每月30 USD
-1%
0
0
USD
53
GBP
8
0%
38
73%
51%
0.39
-1.22
GBP
22%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载