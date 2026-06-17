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Всего трейдов:
1 206
Прибыльных трейдов:
844 (69.98%)
Убыточных трейдов:
362 (30.02%)
Лучший трейд:
44.40 EUR
Худший трейд:
-18.09 EUR
Общая прибыль:
3 198.43 EUR (179 755 pips)
Общий убыток:
-1 562.87 EUR (107 822 pips)
Макс. серия выигрышей:
65 (136.11 EUR)
Макс. прибыль в серии:
156.66 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
78.61%
Макс. загрузка депозита:
1.11%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.64
Длинных трейдов:
598 (49.59%)
Коротких трейдов:
608 (50.41%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
1.36 EUR
Средняя прибыль:
3.79 EUR
Средний убыток:
-4.32 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-127.40 EUR)
Макс. убыток в серии:
-127.40 EUR (11)
Прирост в месяц:
1.41%
Годовой прогноз:
17.14%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
140.48 EUR (1.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.65% (140.48 EUR)
По эквити:
3.66% (331.43 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD.s
|1206
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD.s
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD.s
|72K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +44.40 EUR
Худший трейд: -18 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +136.11 EUR
Макс. убыток в серии: -127.40 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
9.2K
EUR
EUR
47
99%
1 206
69%
79%
2.04
1.36
EUR
EUR
4%
1:500