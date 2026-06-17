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Сигналы / MetaTrader 4 / AC INSIDE
Algoritmic Capital, Ltd.

AC INSIDE

Algoritmic Capital, Ltd.
Algoritmic Capital, Ltd.

Algoritmic Capital, Ltd.

4.4 (20)
Algoritmic Capital - поставщик финансовых услуг, специализирующийся на алгоритмических торговых системах и образовательных услугах для активных трейдеров.
6 продуктов 12 сигналов 5 комментариев
0 отзывов
Надежность
47 недель
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2025 21%
PUPrime-Live 5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 206
Прибыльных трейдов:
844 (69.98%)
Убыточных трейдов:
362 (30.02%)
Лучший трейд:
44.40 EUR
Худший трейд:
-18.09 EUR
Общая прибыль:
3 198.43 EUR (179 755 pips)
Общий убыток:
-1 562.87 EUR (107 822 pips)
Макс. серия выигрышей:
65 (136.11 EUR)
Макс. прибыль в серии:
156.66 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
78.61%
Макс. загрузка депозита:
1.11%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.64
Длинных трейдов:
598 (49.59%)
Коротких трейдов:
608 (50.41%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
1.36 EUR
Средняя прибыль:
3.79 EUR
Средний убыток:
-4.32 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-127.40 EUR)
Макс. убыток в серии:
-127.40 EUR (11)
Прирост в месяц:
1.41%
Годовой прогноз:
17.14%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
140.48 EUR (1.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.65% (140.48 EUR)
По эквити:
3.66% (331.43 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD.s 1206
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD.s 1.9K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD.s 72K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.40 EUR
Худший трейд: -18 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +136.11 EUR
Макс. убыток в серии: -127.40 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AC INSIDE
39 USD в месяц
21%
0
0
USD
9.2K
EUR
47
99%
1 206
69%
79%
2.04
1.36
EUR
4%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

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