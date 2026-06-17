- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 211
盈利交易:
849 (70.10%)
亏损交易:
362 (29.89%)
最好交易:
44.40 EUR
最差交易:
-18.09 EUR
毛利:
3 207.97 EUR (180 494 pips)
毛利亏损:
-1 562.87 EUR (107 822 pips)
最大连续赢利:
65 (136.11 EUR)
最大连续盈利:
156.66 EUR (5)
夏普比率:
0.22
交易活动:
78.61%
最大入金加载:
1.11%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
40
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.71
长期交易:
603 (49.79%)
短期交易:
608 (50.21%)
利润因子:
2.05
预期回报:
1.36 EUR
平均利润:
3.78 EUR
平均损失:
-4.32 EUR
最大连续失误:
11 (-127.40 EUR)
最大连续亏损:
-127.40 EUR (11)
每月增长:
1.42%
年度预测:
17.21%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
140.48 EUR (1.61%)
相对跌幅:
结余:
1.65% (140.48 EUR)
净值:
3.66% (331.43 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD.s
|1211
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD.s
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD.s
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +44.40 EUR
最差交易: -18 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +136.11 EUR
最大连续亏损: -127.40 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PUPrime-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
21%
0
0
USD
USD
9.2K
EUR
EUR
47
99%
1 211
70%
79%
2.05
1.36
EUR
EUR
4%
1:500