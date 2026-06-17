- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
317
Прибыльных трейдов:
218 (68.76%)
Убыточных трейдов:
99 (31.23%)
Лучший трейд:
148.25 USD
Худший трейд:
-42.78 USD
Общая прибыль:
1 923.07 USD (193 365 pips)
Общий убыток:
-1 077.31 USD (107 094 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (369.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
369.73 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
13.42%
Макс. загрузка депозита:
11.37%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.75
Длинных трейдов:
138 (43.53%)
Коротких трейдов:
179 (56.47%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
2.67 USD
Средняя прибыль:
8.82 USD
Средний убыток:
-10.88 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-51.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.69 USD (5)
Прирост в месяц:
-0.04%
Годовой прогноз:
-0.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
307.80 USD (16.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.45% (307.80 USD)
По эквити:
13.30% (225.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|317
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-ECN
|846
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-ECN
|86K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +148.25 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +369.73 USD
Макс. убыток в серии: -51.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Lifelong Hedge Fund. SmiteFX.com
Avoid copier slippage by copying in-house via the broker we are hosted on.
HFM Broker - SmiteFX.com/copy-via-hfm
VT Broker - SmiteFX.com/copy-via-vt
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
85%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
15
100%
317
68%
13%
1.78
2.67
USD
USD
16%
1:500