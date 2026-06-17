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Сигналы / MetaTrader 4 / Fortress x VT
Shane Lee

Fortress x VT

Shane Lee
Shane Lee

Shane Lee

4.8 (27)
I have 5+ years in FX algo trading and trading system development focused on consistency, disciplined risk management, and longevity.
I employ a transparent trading approach — no grid, no martingale systems and definitely no hidden "recovery mechanisms".
8 продуктов 3 сигнала 27 комментариев
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 85%
VTMarkets-Live 3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
317
Прибыльных трейдов:
218 (68.76%)
Убыточных трейдов:
99 (31.23%)
Лучший трейд:
148.25 USD
Худший трейд:
-42.78 USD
Общая прибыль:
1 923.07 USD (193 365 pips)
Общий убыток:
-1 077.31 USD (107 094 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (369.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
369.73 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
13.42%
Макс. загрузка депозита:
11.37%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.75
Длинных трейдов:
138 (43.53%)
Коротких трейдов:
179 (56.47%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
2.67 USD
Средняя прибыль:
8.82 USD
Средний убыток:
-10.88 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-51.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.69 USD (5)
Прирост в месяц:
-0.04%
Годовой прогноз:
-0.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
307.80 USD (16.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.45% (307.80 USD)
По эквити:
13.30% (225.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-ECN 317
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-ECN 846
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-ECN 86K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +148.25 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +369.73 USD
Макс. убыток в серии: -51.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Lifelong Hedge Fund. SmiteFX.com


Avoid copier slippage by copying in-house via the broker we are hosted on.

HFM Broker - SmiteFX.com/copy-via-hfm
VT Broker - SmiteFX.com/copy-via-vt


Нет отзывов
2026.07.29 20:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.17 18:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.17 02:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Fortress x VT
49 USD в месяц
85%
0
0
USD
1.8K
USD
15
100%
317
68%
13%
1.78
2.67
USD
16%
1:500
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