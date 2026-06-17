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Shane Lee

Fortress x VT

Shane Lee
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4.8 (29)
I have 5+ years in FX algo trading and trading system development focused on consistency, disciplined risk management, and longevity.
I employ a transparent trading approach — no grid, no martingale systems and definitely no hidden "recovery mechanisms".
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可靠性
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交易:
320
盈利交易:
220 (68.75%)
亏损交易:
100 (31.25%)
最好交易:
148.25 USD
最差交易:
-42.78 USD
毛利:
1 926.41 USD (193 710 pips)
毛利亏损:
-1 078.08 USD (107 266 pips)
最大连续赢利:
18 (369.73 USD)
最大连续盈利:
369.73 USD (18)
夏普比率:
0.16
交易活动:
12.32%
最大入金加载:
11.37%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.76
长期交易:
141 (44.06%)
短期交易:
179 (55.94%)
利润因子:
1.79
预期回报:
2.65 USD
平均利润:
8.76 USD
平均损失:
-10.78 USD
最大连续失误:
8 (-51.44 USD)
最大连续亏损:
-88.69 USD (5)
每月增长:
-0.92%
年度预测:
-11.19%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
307.80 USD (16.45%)
相对跌幅:
结余:
16.45% (307.80 USD)
净值:
13.30% (225.03 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-ECN 320
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-ECN 848
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-ECN 87K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +148.25 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +369.73 USD
最大连续亏损: -51.44 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Lifelong Hedge Fund. SmiteFX.com


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HFM Broker - SmiteFX.com/copy-via-hfm
VT Broker - SmiteFX.com/copy-via-vt


没有评论
2026.07.29 20:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.17 18:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.17 02:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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