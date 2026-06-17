- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
320
盈利交易:
220 (68.75%)
亏损交易:
100 (31.25%)
最好交易:
148.25 USD
最差交易:
-42.78 USD
毛利:
1 926.41 USD (193 710 pips)
毛利亏损:
-1 078.08 USD (107 266 pips)
最大连续赢利:
18 (369.73 USD)
最大连续盈利:
369.73 USD (18)
夏普比率:
0.16
交易活动:
12.32%
最大入金加载:
11.37%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.76
长期交易:
141 (44.06%)
短期交易:
179 (55.94%)
利润因子:
1.79
预期回报:
2.65 USD
平均利润:
8.76 USD
平均损失:
-10.78 USD
最大连续失误:
8 (-51.44 USD)
最大连续亏损:
-88.69 USD (5)
每月增长:
-0.92%
年度预测:
-11.19%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
307.80 USD (16.45%)
相对跌幅:
结余:
16.45% (307.80 USD)
净值:
13.30% (225.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|320
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-ECN
|848
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-ECN
|87K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +148.25 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +369.73 USD
最大连续亏损: -51.44 USD
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
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每月49 USD
85%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
15
100%
320
68%
12%
1.78
2.65
USD
USD
16%
1:500