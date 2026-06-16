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Сигналы / MetaTrader 5 / Mavrik Scalper
Vladimir Lekhovitser

Mavrik Scalper

Vladimir Lekhovitser
Vladimir Lekhovitser

Vladimir Lekhovitser

3.4 (175)
Вице-чемпион Automated Trading Championship 2008 🏆
Разработчик MQL5/4, c 2004 года

Automated Trading Championship 2008: Winners of the ATC 2008!
3 продукта 4 сигнала 5 тем 19 комментариев
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 115%
Leverate-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
711
Прибыльных трейдов:
701 (98.59%)
Убыточных трейдов:
10 (1.41%)
Лучший трейд:
16.38 USD
Худший трейд:
-42.85 USD
Общая прибыль:
890.80 USD (88 727 pips)
Общий убыток:
-313.38 USD (31 335 pips)
Макс. серия выигрышей:
325 (419.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
419.78 USD (325)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
6.32%
Макс. загрузка депозита:
13.75%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
4.29
Длинных трейдов:
54 (7.59%)
Коротких трейдов:
657 (92.41%)
Профит фактор:
2.84
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
1.27 USD
Средний убыток:
-31.34 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-116.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-116.57 USD (3)
Прирост в месяц:
-4.88%
Годовой прогноз:
-59.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.45 USD
Максимальная:
134.56 USD (11.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.10% (134.56 USD)
По эквити:
8.58% (99.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD. 711
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD. 577
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD. 57K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.38 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 325
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +419.78 USD
Макс. убыток в серии: -116.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Leverate-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.31 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 11:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 08:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.03 07:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.16 14:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mavrik Scalper
999 USD в месяц
115%
0
0
USD
1.1K
USD
18
100%
711
98%
6%
2.84
0.81
USD
11%
1:500
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