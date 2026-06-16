- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
711
Прибыльных трейдов:
701 (98.59%)
Убыточных трейдов:
10 (1.41%)
Лучший трейд:
16.38 USD
Худший трейд:
-42.85 USD
Общая прибыль:
890.80 USD (88 727 pips)
Общий убыток:
-313.38 USD (31 335 pips)
Макс. серия выигрышей:
325 (419.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
419.78 USD (325)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
6.32%
Макс. загрузка депозита:
13.75%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
4.29
Длинных трейдов:
54 (7.59%)
Коротких трейдов:
657 (92.41%)
Профит фактор:
2.84
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
1.27 USD
Средний убыток:
-31.34 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-116.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-116.57 USD (3)
Прирост в месяц:
-4.88%
Годовой прогноз:
-59.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.45 USD
Максимальная:
134.56 USD (11.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.10% (134.56 USD)
По эквити:
8.58% (99.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|711
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|577
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.38 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 325
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +419.78 USD
Макс. убыток в серии: -116.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Leverate-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
115%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
18
100%
711
98%
6%
2.84
0.81
USD
USD
11%
1:500