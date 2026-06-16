- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
711
盈利交易:
701 (98.59%)
亏损交易:
10 (1.41%)
最好交易:
16.38 USD
最差交易:
-42.85 USD
毛利:
890.80 USD (88 727 pips)
毛利亏损:
-313.38 USD (31 335 pips)
最大连续赢利:
325 (419.78 USD)
最大连续盈利:
419.78 USD (325)
夏普比率:
0.21
交易活动:
6.32%
最大入金加载:
13.75%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
44
平均持有时间:
24 分钟
采收率:
4.29
长期交易:
54 (7.59%)
短期交易:
657 (92.41%)
利润因子:
2.84
预期回报:
0.81 USD
平均利润:
1.27 USD
平均损失:
-31.34 USD
最大连续失误:
3 (-116.57 USD)
最大连续亏损:
-116.57 USD (3)
每月增长:
-7.59%
年度预测:
-92.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
36.45 USD
最大值:
134.56 USD (11.10%)
相对跌幅:
结余:
11.10% (134.56 USD)
净值:
8.58% (99.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|711
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|577
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.38 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 325
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +419.78 USD
最大连续亏损: -116.57 USD
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无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
115%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
18
100%
711
98%
6%
2.84
0.81
USD
USD
11%
1:500