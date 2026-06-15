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Alvaro Sierra Sacristan

WTIsignal

Alvaro Sierra Sacristan
Alvaro Sierra Sacristan

Alvaro Sierra Sacristan

0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 62%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
346
Прибыльных трейдов:
271 (78.32%)
Убыточных трейдов:
75 (21.68%)
Лучший трейд:
18.84 EUR
Худший трейд:
-17.38 EUR
Общая прибыль:
654.25 EUR (28 546 pips)
Общий убыток:
-206.80 EUR (37 423 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (20.38 EUR)
Макс. прибыль в серии:
60.55 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
88.35%
Макс. загрузка депозита:
96.22%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
21.17
Длинных трейдов:
201 (58.09%)
Коротких трейдов:
145 (41.91%)
Профит фактор:
3.16
Мат. ожидание:
1.29 EUR
Средняя прибыль:
2.41 EUR
Средний убыток:
-2.76 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-7.82 EUR)
Макс. убыток в серии:
-21.14 EUR (2)
Прирост в месяц:
23.70%
Алготрейдинг:
3%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
21.14 EUR (2.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.51% (20.79 EUR)
По эквити:
42.96% (374.96 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XTIUSD 299
EURUSD 14
GBPUSD 14
AUDCAD 11
ETHUSD 7
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XTIUSD 511
EURUSD 5
GBPUSD 16
AUDCAD -17
ETHUSD -6
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XTIUSD 8K
EURUSD -113
GBPUSD 1.7K
AUDCAD 5
ETHUSD -28K
BTCUSD 9.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.84 EUR
Худший трейд: -17 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +20.38 EUR
Макс. убыток в серии: -7.82 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageMarkets-Live 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 56
VantageMarkets-Live 13
0.00 × 17
Exness-MT5Real
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real33
0.01 × 70
ICMarketsSC-MT5-3
0.13 × 166
Exness-MT5Real43
0.25 × 12
PUPrime-Live
0.25 × 32
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.30 × 158
ICMarketsSC-MT5-6
0.31 × 128
FusionMarkets-Live
0.32 × 126
Exness-MT5Real34
0.33 × 45
Exness-MT5Real25
0.36 × 28
GBEbrokers-LIVE
0.39 × 69
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 490
Exness-MT5Real12
0.50 × 10
Exness-MT5Real32
0.53 × 230
Exness-MT5Real24
0.62 × 84
RazeGlobalMarkets-Server
0.68 × 40
FPMarketsSC-Live
0.77 × 22
ActivTradesCorp-Server
1.00 × 1
еще 92...
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WTI Signal – Professional Oil Trading Signals

Welcome to WTI Signal, a trading service focused exclusively on WTI Crude Oil (USOIL).

Our signals are generated through a combination of technical analysis, price action, market structure, and risk management principles. Each trade setup is carefully selected to identify high-probability opportunities while maintaining disciplined risk control.

What You Receive
✅ Real-time WTI trade signals
✅ Entry price, Stop Loss, and Take Profit levels
✅ Clear risk management guidelines
✅ Consistent market analysis and updates
✅ Focus on quality setups rather than excessive trading

Trading Approach
We specialize in the highly liquid and volatile WTI crude oil market, seeking opportunities during key market sessions and major price movements. Our goal is to deliver precise, actionable signals that help traders make informed decisions.

Important Notice
Trading leveraged financial instruments involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Always trade responsibly and never risk more than you can afford to lose.

Join WTI Signal and gain access to professional oil market trading opportunities with a structured and disciplined approach.


Нет отзывов
2026.07.28 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 16:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 10:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 20:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 23:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 16:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 07:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 06:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 03:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 02:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.05 22:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.04 12:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.04 04:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.04 01:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 18:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 07:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 09:20
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WTIsignal
30 USD в месяц
62%
0
0
USD
1.3K
EUR
9
3%
346
78%
88%
3.16
1.29
EUR
43%
1:30
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