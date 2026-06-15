- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
346
Прибыльных трейдов:
271 (78.32%)
Убыточных трейдов:
75 (21.68%)
Лучший трейд:
18.84 EUR
Худший трейд:
-17.38 EUR
Общая прибыль:
654.25 EUR (28 546 pips)
Общий убыток:
-206.80 EUR (37 423 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (20.38 EUR)
Макс. прибыль в серии:
60.55 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
88.35%
Макс. загрузка депозита:
96.22%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
21.17
Длинных трейдов:
201 (58.09%)
Коротких трейдов:
145 (41.91%)
Профит фактор:
3.16
Мат. ожидание:
1.29 EUR
Средняя прибыль:
2.41 EUR
Средний убыток:
-2.76 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-7.82 EUR)
Макс. убыток в серии:
-21.14 EUR (2)
Прирост в месяц:
23.70%
Алготрейдинг:
3%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
21.14 EUR (2.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.51% (20.79 EUR)
По эквити:
42.96% (374.96 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|299
|EURUSD
|14
|GBPUSD
|14
|AUDCAD
|11
|ETHUSD
|7
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XTIUSD
|511
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|16
|AUDCAD
|-17
|ETHUSD
|-6
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XTIUSD
|8K
|EURUSD
|-113
|GBPUSD
|1.7K
|AUDCAD
|5
|ETHUSD
|-28K
|BTCUSD
|9.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.84 EUR
Худший трейд: -17 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +20.38 EUR
Макс. убыток в серии: -7.82 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageMarkets-Live 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 56
|
VantageMarkets-Live 13
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|0.01 × 70
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.13 × 166
|
Exness-MT5Real43
|0.25 × 12
|
PUPrime-Live
|0.25 × 32
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.30 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.31 × 128
|
FusionMarkets-Live
|0.32 × 126
|
Exness-MT5Real34
|0.33 × 45
|
Exness-MT5Real25
|0.36 × 28
|
GBEbrokers-LIVE
|0.39 × 69
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 490
|
Exness-MT5Real12
|0.50 × 10
|
Exness-MT5Real32
|0.53 × 230
|
Exness-MT5Real24
|0.62 × 84
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.68 × 40
|
FPMarketsSC-Live
|0.77 × 22
|
ActivTradesCorp-Server
|1.00 × 1
еще 92...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
WTI Signal – Professional Oil Trading Signals
Welcome to WTI Signal, a trading service focused exclusively on WTI Crude Oil (USOIL).
Our signals are generated through a combination of technical analysis, price action, market structure, and risk management principles. Each trade setup is carefully selected to identify high-probability opportunities while maintaining disciplined risk control.
What You Receive
✅ Real-time WTI trade signals
✅ Entry price, Stop Loss, and Take Profit levels
✅ Clear risk management guidelines
✅ Consistent market analysis and updates
✅ Focus on quality setups rather than excessive trading
Trading Approach
We specialize in the highly liquid and volatile WTI crude oil market, seeking opportunities during key market sessions and major price movements. Our goal is to deliver precise, actionable signals that help traders make informed decisions.
Important Notice
Trading leveraged financial instruments involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Always trade responsibly and never risk more than you can afford to lose.
Join WTI Signal and gain access to professional oil market trading opportunities with a structured and disciplined approach.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
62%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
9
3%
346
78%
88%
3.16
1.29
EUR
EUR
43%
1:30