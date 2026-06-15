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Alvaro Sierra Sacristan

WTIsignal

Alvaro Sierra Sacristan
Alvaro Sierra Sacristan

Alvaro Sierra Sacristan

0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 63%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
354
盈利交易:
278 (78.53%)
亏损交易:
76 (21.47%)
最好交易:
18.84 EUR
最差交易:
-17.38 EUR
毛利:
659.44 EUR (29 023 pips)
毛利亏损:
-208.20 EUR (37 578 pips)
最大连续赢利:
21 (20.38 EUR)
最大连续盈利:
60.55 EUR (5)
夏普比率:
0.35
交易活动:
88.35%
最大入金加载:
96.22%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
1 一天
采收率:
21.35
长期交易:
203 (57.34%)
短期交易:
151 (42.66%)
利润因子:
3.17
预期回报:
1.27 EUR
平均利润:
2.37 EUR
平均损失:
-2.74 EUR
最大连续失误:
6 (-7.82 EUR)
最大连续亏损:
-21.14 EUR (2)
每月增长:
19.39%
算法交易:
3%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
21.14 EUR (2.20%)
相对跌幅:
结余:
2.51% (20.79 EUR)
净值:
42.96% (374.96 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XTIUSD 306
GBPUSD 15
EURUSD 14
AUDCAD 11
ETHUSD 7
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XTIUSD 514
GBPUSD 17
EURUSD 5
AUDCAD -17
ETHUSD -6
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XTIUSD 8.1K
GBPUSD 1.9K
EURUSD -113
AUDCAD 5
ETHUSD -28K
BTCUSD 9.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +18.84 EUR
最差交易: -17 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +20.38 EUR
最大连续亏损: -7.82 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-MT5-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageMarkets-Live 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 62
VantageMarkets-Live 13
0.00 × 17
Exness-MT5Real
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real33
0.01 × 70
ICMarketsSC-MT5-3
0.13 × 172
Exness-MT5Real43
0.25 × 12
PUPrime-Live
0.25 × 32
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.30 × 158
ICMarketsSC-MT5-6
0.31 × 128
FusionMarkets-Live
0.32 × 126
Exness-MT5Real34
0.33 × 45
Exness-MT5Real25
0.38 × 34
GBEbrokers-LIVE
0.39 × 69
ICMarketsEU-MT5-5
0.49 × 496
Exness-MT5Real12
0.50 × 10
Exness-MT5Real32
0.53 × 230
Exness-MT5Real24
0.62 × 84
RazeGlobalMarkets-Server
0.68 × 40
FPMarketsSC-Live
0.77 × 22
ActivTradesCorp-Server
1.00 × 1
92 更多...
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WTI Signal – Professional Oil Trading Signals

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✅ Entry price, Stop Loss, and Take Profit levels
✅ Clear risk management guidelines
✅ Consistent market analysis and updates
✅ Focus on quality setups rather than excessive trading

Trading Approach
We specialize in the highly liquid and volatile WTI crude oil market, seeking opportunities during key market sessions and major price movements. Our goal is to deliver precise, actionable signals that help traders make informed decisions.

Important Notice
Trading leveraged financial instruments involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Always trade responsibly and never risk more than you can afford to lose.

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没有评论
2026.07.28 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 16:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 10:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 20:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 23:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 16:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 07:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 06:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 03:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 02:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.05 22:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.04 12:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.04 04:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.04 01:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 18:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 07:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 09:20
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
WTIsignal
每月30 USD
63%
0
0
USD
1.3K
EUR
10
3%
354
78%
88%
3.16
1.27
EUR
43%
1:30
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载