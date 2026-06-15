- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
354
盈利交易:
278 (78.53%)
亏损交易:
76 (21.47%)
最好交易:
18.84 EUR
最差交易:
-17.38 EUR
毛利:
659.44 EUR (29 023 pips)
毛利亏损:
-208.20 EUR (37 578 pips)
最大连续赢利:
21 (20.38 EUR)
最大连续盈利:
60.55 EUR (5)
夏普比率:
0.35
交易活动:
88.35%
最大入金加载:
96.22%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
1 一天
采收率:
21.35
长期交易:
203 (57.34%)
短期交易:
151 (42.66%)
利润因子:
3.17
预期回报:
1.27 EUR
平均利润:
2.37 EUR
平均损失:
-2.74 EUR
最大连续失误:
6 (-7.82 EUR)
最大连续亏损:
-21.14 EUR (2)
每月增长:
19.39%
算法交易:
3%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
21.14 EUR (2.20%)
相对跌幅:
结余:
2.51% (20.79 EUR)
净值:
42.96% (374.96 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|306
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|14
|AUDCAD
|11
|ETHUSD
|7
|BTCUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XTIUSD
|514
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|5
|AUDCAD
|-17
|ETHUSD
|-6
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XTIUSD
|8.1K
|GBPUSD
|1.9K
|EURUSD
|-113
|AUDCAD
|5
|ETHUSD
|-28K
|BTCUSD
|9.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.84 EUR
最差交易: -17 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +20.38 EUR
最大连续亏损: -7.82 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-MT5-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageMarkets-Live 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 62
|
VantageMarkets-Live 13
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|0.01 × 70
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.13 × 172
|
Exness-MT5Real43
|0.25 × 12
|
PUPrime-Live
|0.25 × 32
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.30 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.31 × 128
|
FusionMarkets-Live
|0.32 × 126
|
Exness-MT5Real34
|0.33 × 45
|
Exness-MT5Real25
|0.38 × 34
|
GBEbrokers-LIVE
|0.39 × 69
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.49 × 496
|
Exness-MT5Real12
|0.50 × 10
|
Exness-MT5Real32
|0.53 × 230
|
Exness-MT5Real24
|0.62 × 84
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.68 × 40
|
FPMarketsSC-Live
|0.77 × 22
|
ActivTradesCorp-Server
|1.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
63%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
10
3%
354
78%
88%
3.16
1.27
EUR
EUR
43%
1:30