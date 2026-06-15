- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
922
Прибыльных трейдов:
787 (85.35%)
Убыточных трейдов:
135 (14.64%)
Лучший трейд:
32.31 USD
Худший трейд:
-42.71 USD
Общая прибыль:
915.56 USD (68 948 pips)
Общий убыток:
-703.71 USD (74 493 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (42.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
74.38 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
5.50%
Макс. загрузка депозита:
100.12%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
1.30
Длинных трейдов:
452 (49.02%)
Коротких трейдов:
470 (50.98%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
1.16 USD
Средний убыток:
-5.21 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.71 USD (1)
Прирост в месяц:
37.62%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.59 USD
Максимальная:
162.85 USD (31.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.13% (162.97 USD)
По эквити:
4.31% (13.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|887
|EURUSD
|13
|GBPUSD
|10
|USDJPY
|8
|US30
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|188
|EURUSD
|15
|GBPUSD
|12
|USDJPY
|4
|US30
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|19K
|EURUSD
|324
|GBPUSD
|339
|USDJPY
|192
|US30
|-25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +32.31 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +42.72 USD
Макс. убыток в серии: -1.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneBS-MT5-Live01
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.08 × 37
|
FPMarketsSC-Live
|0.17 × 6
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 4
|
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageMarkets-Live 8
|0.63 × 16
|
VantageInternational-Live 5
|0.72 × 210
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
Exness-MT5Real8
|0.83 × 562
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live 6
|0.89 × 27
|
FusionMarkets-Live
|0.93 × 231
еще 119...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Official Signal for Breakthrough Level EA : https://www.mql5.com/en/market/product/187045?source=Site+Market+My+Products+Page
Currencies 2% Risk
XAUUSD : 0.01 Lot Per 100 USD ( Multiple Sets Activated, Can be provided upon request)
US30 : 0.01 Lot Per 100 USD
Recommendation: Rent or Buy the Product, Rather than Copying which might incur slippage.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
73%
0
0
USD
USD
362
USD
USD
9
99%
922
85%
6%
1.30
0.23
USD
USD
31%
1:50