СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Level EA
Khalakuzzaman Shaon

Level EA

Khalakuzzaman Shaon
Khalakuzzaman Shaon

Khalakuzzaman Shaon

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 73%
Tickmill-Live
1:50
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
922
Прибыльных трейдов:
787 (85.35%)
Убыточных трейдов:
135 (14.64%)
Лучший трейд:
32.31 USD
Худший трейд:
-42.71 USD
Общая прибыль:
915.56 USD (68 948 pips)
Общий убыток:
-703.71 USD (74 493 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (42.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
74.38 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
5.50%
Макс. загрузка депозита:
100.12%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
1.30
Длинных трейдов:
452 (49.02%)
Коротких трейдов:
470 (50.98%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
1.16 USD
Средний убыток:
-5.21 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.71 USD (1)
Прирост в месяц:
37.62%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.59 USD
Максимальная:
162.85 USD (31.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.13% (162.97 USD)
По эквити:
4.31% (13.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 887
EURUSD 13
GBPUSD 10
USDJPY 8
US30 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 188
EURUSD 15
GBPUSD 12
USDJPY 4
US30 -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 19K
EURUSD 324
GBPUSD 339
USDJPY 192
US30 -25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +32.31 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +42.72 USD
Макс. убыток в серии: -1.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-6
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
PepperstoneBS-MT5-Live01
0.00 × 5
Exness-MT5Real33
0.00 × 1
MavenTrade-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real32
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.08 × 37
FPMarketsSC-Live
0.17 × 6
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
TickmillEU-Live
0.50 × 4
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageMarkets-Live 8
0.63 × 16
VantageInternational-Live 5
0.72 × 210
DooTechnology-Live
0.75 × 269
Exness-MT5Real8
0.83 × 562
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VTMarkets-Live 6
0.89 × 27
FusionMarkets-Live
0.93 × 231
еще 119...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Official Signal for Breakthrough Level EA : https://www.mql5.com/en/market/product/187045?source=Site+Market+My+Products+Page 

 

Currencies 2% Risk  

XAUUSD : 0.01 Lot Per 100 USD  ( Multiple Sets Activated, Can be provided upon request)    

    

US30 : 0.01 Lot Per 100 USD 

 

Recommendation: Rent or Buy the Product, Rather than Copying which might incur slippage.

Нет отзывов
2026.08.10 15:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.29 21:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 20:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 19:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 18:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 07:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 01:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.22 00:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 03:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 09:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.26 18:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:500
2026.06.26 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 18:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 17:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 23:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 16:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.23 08:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Level EA
30 USD в месяц
73%
0
0
USD
362
USD
9
99%
922
85%
6%
1.30
0.23
USD
31%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.