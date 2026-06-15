- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
945
盈利交易:
801 (84.76%)
亏损交易:
144 (15.24%)
最好交易:
32.31 USD
最差交易:
-113.43 USD
毛利:
937.69 USD (84 755 pips)
毛利亏损:
-836.10 USD (85 907 pips)
最大连续赢利:
49 (42.72 USD)
最大连续盈利:
74.38 USD (33)
夏普比率:
0.04
交易活动:
5.50%
最大入金加载:
117.41%
最近交易:
43 几分钟前
每周交易:
41
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
0.62
长期交易:
463 (48.99%)
短期交易:
482 (51.01%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.11 USD
平均利润:
1.17 USD
平均损失:
-5.81 USD
最大连续失误:
8 (-1.70 USD)
最大连续亏损:
-113.43 USD (1)
每月增长:
-0.40%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
9.59 USD
最大值:
162.85 USD (31.12%)
相对跌幅:
结余:
31.87% (117.66 USD)
净值:
39.01% (143.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|893
|US30
|19
|EURUSD
|14
|GBPUSD
|11
|USDJPY
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|68
|US30
|-5
|EURUSD
|19
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|15K
|US30
|-17K
|EURUSD
|403
|GBPUSD
|425
|USDJPY
|192
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +32.31 USD
最差交易: -113 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +42.72 USD
最大连续亏损: -1.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneBS-MT5-Live01
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.08 × 37
|
FPMarketsSC-Live
|0.17 × 6
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 4
|
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageMarkets-Live 8
|0.63 × 16
|
VantageInternational-Live 5
|0.72 × 210
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
Exness-MT5Real8
|0.83 × 562
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live 6
|0.89 × 27
|
FusionMarkets-Live
|0.93 × 231
Official Signal for Breakthrough Level EA : https://www.mql5.com/en/market/product/187045?source=Site+Market+My+Products+Page
Currencies 2% Risk
XAUUSD : 0.01 Lot Per 100 USD ( Multiple Sets Activated, Can be provided upon request)
US30 : 0.01 Lot Per 100 USD
Recommendation: Rent or Buy the Product, Rather than Copying which might incur slippage.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
20%
0
0
USD
USD
251
USD
USD
9
99%
945
84%
6%
1.12
0.11
USD
USD
39%
1:50