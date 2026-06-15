- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
19 (76.00%)
Убыточных трейдов:
6 (24.00%)
Лучший трейд:
453.80 USD
Худший трейд:
-889.14 USD
Общая прибыль:
4 850.66 USD (4 763 pips)
Общий убыток:
-2 428.10 USD (2 364 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (2 632.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 632.83 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
45.83%
Макс. загрузка депозита:
30.21%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.29
Длинных трейдов:
11 (44.00%)
Коротких трейдов:
14 (56.00%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
96.90 USD
Средняя прибыль:
255.30 USD
Средний убыток:
-404.68 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 768.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 768.11 USD (3)
Прирост в месяц:
2.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
190.53 USD
Максимальная:
1 877.08 USD (1.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.85% (1 882.04 USD)
По эквити:
4.62% (4 661.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|2.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|2.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +453.80 USD
Худший трейд: -889 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 632.83 USD
Макс. убыток в серии: -1 768.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.23 × 1970
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.33 × 12
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.67 × 12
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|4.50 × 18
|
XMGlobal-MT5 4
|5.68 × 516
|
Headway-Real
|7.90 × 10
|
XMTrading-MT5 3
|11.73 × 26
Max drawdown is 10%
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
7
100%
25
76%
46%
1.99
96.90
USD
USD
5%
1:200