- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
26
盈利交易:
20 (76.92%)
亏损交易:
6 (23.08%)
最好交易:
453.80 USD
最差交易:
-889.14 USD
毛利:
5 049.89 USD (4 958 pips)
毛利亏损:
-2 430.60 USD (2 364 pips)
最大连续赢利:
10 (2 832.06 USD)
最大连续盈利:
2 832.06 USD (10)
夏普比率:
0.32
交易活动:
42.42%
最大入金加载:
30.21%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.40
长期交易:
12 (46.15%)
短期交易:
14 (53.85%)
利润因子:
2.08
预期回报:
100.74 USD
平均利润:
252.49 USD
平均损失:
-405.10 USD
最大连续失误:
3 (-1 768.11 USD)
最大连续亏损:
-1 768.11 USD (3)
每月增长:
2.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
190.53 USD
最大值:
1 877.08 USD (1.85%)
相对跌幅:
结余:
1.85% (1 882.04 USD)
净值:
4.62% (4 661.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|2.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|2.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +453.80 USD
最差交易: -889 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2 832.06 USD
最大连续亏损: -1 768.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.23 × 1970
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.33 × 12
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.67 × 12
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|4.50 × 18
|
XMGlobal-MT5 4
|5.68 × 516
|
Headway-Real
|7.90 × 10
|
XMTrading-MT5 3
|11.73 × 26
Max drawdown is 10%
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
8
100%
26
76%
42%
2.07
100.74
USD
USD
5%
1:200