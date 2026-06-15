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Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
78 (77.22%)
Убыточных трейдов:
23 (22.77%)
Лучший трейд:
135.40 USD
Худший трейд:
-27.60 USD
Общая прибыль:
1 584.85 USD (15 385 pips)
Общий убыток:
-311.30 USD (4 965 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (421.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
421.05 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
32.32%
Макс. загрузка депозита:
5.01%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
8.28
Длинных трейдов:
42 (41.58%)
Коротких трейдов:
59 (58.42%)
Профит фактор:
5.09
Мат. ожидание:
12.61 USD
Средняя прибыль:
20.32 USD
Средний убыток:
-13.53 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-153.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-153.90 USD (12)
Прирост в месяц:
8.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
151.35 USD
Максимальная:
153.90 USD (1.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.54% (153.90 USD)
По эквити:
11.16% (1 116.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +135.40 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +421.05 USD
Макс. убыток в серии: -153.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
RoboForex-ECN-3
|1.00 × 5
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
Headway-Real
|1.45 × 176
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
ICMarketsSC-Live17
|1.87 × 178
|
FusionMarkets-Live 2
|1.89 × 9
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
45 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
8
0%
101
77%
32%
5.09
12.61
USD
USD
11%
1:500