- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
105
盈利交易:
82 (78.09%)
亏损交易:
23 (21.90%)
最好交易:
135.40 USD
最差交易:
-27.60 USD
毛利:
1 613.65 USD (15 527 pips)
毛利亏损:
-311.30 USD (4 965 pips)
最大连续赢利:
28 (421.05 USD)
最大连续盈利:
421.05 USD (28)
夏普比率:
0.47
交易活动:
30.78%
最大入金加载:
5.01%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 天
采收率:
8.46
长期交易:
46 (43.81%)
短期交易:
59 (56.19%)
利润因子:
5.18
预期回报:
12.40 USD
平均利润:
19.68 USD
平均损失:
-13.53 USD
最大连续失误:
12 (-153.90 USD)
最大连续亏损:
-153.90 USD (12)
每月增长:
8.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
151.35 USD
最大值:
153.90 USD (1.54%)
相对跌幅:
结余:
1.54% (153.90 USD)
净值:
11.16% (1 116.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +135.40 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +421.05 USD
最大连续亏损: -153.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
RoboForex-ECN-3
|0.83 × 6
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
Headway-Real
|1.45 × 176
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
ICMarketsSC-Live17
|1.86 × 182
|
FusionMarkets-Live 2
|1.89 × 9
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月45 USD
13%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
9
0%
105
78%
31%
5.18
12.40
USD
USD
11%
1:500