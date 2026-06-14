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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Unicorn
Miguel Angel De Amo Fernandez-echevarria

Gold Unicorn

Miguel Angel De Amo Fernandez-echevarria
Miguel Angel De Amo Fernandez-echevarria

Miguel Angel De Amo Fernandez-echevarria

0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 4%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
554
Прибыльных трейдов:
251 (45.30%)
Убыточных трейдов:
303 (54.69%)
Лучший трейд:
226.95 EUR
Худший трейд:
-152.51 EUR
Общая прибыль:
11 277.80 EUR (705 633 pips)
Общий убыток:
-11 267.25 EUR (690 548 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (755.87 EUR)
Макс. прибыль в серии:
755.87 EUR (14)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
61.98%
Макс. загрузка депозита:
38.79%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
161 (29.06%)
Коротких трейдов:
393 (70.94%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.02 EUR
Средняя прибыль:
44.93 EUR
Средний убыток:
-37.19 EUR
Макс. серия проигрышей:
18 (-854.48 EUR)
Макс. убыток в серии:
-854.48 EUR (18)
Прирост в месяц:
-24.38%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
566.52 EUR
Максимальная:
1 856.08 EUR (48.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.65% (1 304.97 EUR)
По эквити:
3.29% (192.97 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 534
GBPJPY 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -253
GBPJPY 266
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 13K
GBPJPY 2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +226.95 EUR
Худший трейд: -153 EUR
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +755.87 EUR
Макс. убыток в серии: -854.48 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 14
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.85 × 106
FBS-Real
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
1.81 × 166
TradeMaxGlobal-Live
2.28 × 61
FusionMarkets-Live
2.55 × 99
RoboForex-ECN
2.74 × 1995
VantageMarkets-Live 19
2.89 × 18
ICMarketsEU-MT5-5
3.17 × 525
ICMarketsSC-MT5-6
3.28 × 127
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
VantageMarkets-Live 3
4.00 × 34
Exness-MT5Real12
4.33 × 6
TitanFX-MT5-01
4.36 × 28
Exness-MT5Real33
5.13 × 70
Exness-MT5Real7
5.16 × 55
Exness-MT5Real43
5.25 × 12
VantageMarkets-Live 6
6.42 × 24
BlackBullMarkets-Live
6.64 × 300
еще 18...
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Kvantovaya algoritmicheskaya strategiya, optimizirovannaya isklyuchitelno dlya zolota XAUUSD na 1-minutnom grafike. Sistema ispolzuet dinamichnyy setochnyy dvizhok v sochetanii s filtrom EMA 175 dlya bezopasnogoizvlecheniya pribyli iz volatilnosti dragocennyh metallov.

STROGIY UPRAVLENIE RISKAMI: V otlichie ot standartnyh setochnyh sistem, etot schet osnashen vstroennym tveardym vremennym vyhodom guillotine, ustanovlennym rovno na 144 chasa 6 dney, dlya zakrytiya poziciy i polnoy zaschity kapitala ot nepredvidennyh rynochnyh riskov. Maksimalnyy drawdown strogo kontroliruetsya.

TREBOVANIYA K PODPISCHIKAM: Dlya tochnogo kopirovaniya sdelok i pravilnogo upravleniya riskami nastoyatelno rekomenduetsya minimalnyy balans scheta ot 4000 EUR i ispolzovanie VPS s nizkoy zaderzhkoy.


Нет отзывов
2026.08.10 03:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.05 10:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 00:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.03 00:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.02 23:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.02 15:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.02 12:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.02 11:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 08:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 06:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 17:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.14 10:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.38% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Unicorn
35 USD в месяц
4%
0
0
USD
11
EUR
20
99%
554
45%
62%
1.00
0.02
EUR
48%
1:30
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