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Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|534
|GBPJPY
|20
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-253
|GBPJPY
|266
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|GBPJPY
|2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 14
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.85 × 106
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|1.81 × 166
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.28 × 61
|
FusionMarkets-Live
|2.55 × 99
|
RoboForex-ECN
|2.74 × 1995
|
VantageMarkets-Live 19
|2.89 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.17 × 525
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.28 × 127
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
VantageMarkets-Live 3
|4.00 × 34
|
Exness-MT5Real12
|4.33 × 6
|
TitanFX-MT5-01
|4.36 × 28
|
Exness-MT5Real33
|5.13 × 70
|
Exness-MT5Real7
|5.16 × 55
|
Exness-MT5Real43
|5.25 × 12
|
VantageMarkets-Live 6
|6.42 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|6.64 × 300
Kvantovaya algoritmicheskaya strategiya, optimizirovannaya isklyuchitelno dlya zolota XAUUSD na 1-minutnom grafike. Sistema ispolzuet dinamichnyy setochnyy dvizhok v sochetanii s filtrom EMA 175 dlya bezopasnogoizvlecheniya pribyli iz volatilnosti dragocennyh metallov.
STROGIY UPRAVLENIE RISKAMI: V otlichie ot standartnyh setochnyh sistem, etot schet osnashen vstroennym tveardym vremennym vyhodom guillotine, ustanovlennym rovno na 144 chasa 6 dney, dlya zakrytiya poziciy i polnoy zaschity kapitala ot nepredvidennyh rynochnyh riskov. Maksimalnyy drawdown strogo kontroliruetsya.
TREBOVANIYA K PODPISCHIKAM: Dlya tochnogo kopirovaniya sdelok i pravilnogo upravleniya riskami nastoyatelno rekomenduetsya minimalnyy balans scheta ot 4000 EUR i ispolzovanie VPS s nizkoy zaderzhkoy.
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