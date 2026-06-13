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Сигналы / MetaTrader 5 / VS Portfolio EBC 10K
Qi Kai Fan

VS Portfolio EBC 10K

Qi Kai Fan
Qi Kai Fan

Qi Kai Fan

3.5 (2)
Hello everyone, nice to meet you all FX trading enthusiasts here in the mql5 community.
I have posted a certain number of signals, some of which are just for the convenience of my management. For example, some accounts with a leverage of 1000 cannot be followed due to system restrictions.
1 продукт 24 сигнала 1 тема
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 53%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
758
Прибыльных трейдов:
416 (54.88%)
Убыточных трейдов:
342 (45.12%)
Лучший трейд:
1 120.37 USD
Худший трейд:
-470.81 USD
Общая прибыль:
16 326.96 USD (1 091 118 pips)
Общий убыток:
-11 338.66 USD (2 088 438 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (1 593.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 147.94 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
52.11%
Макс. загрузка депозита:
9.84%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.79
Длинных трейдов:
301 (39.71%)
Коротких трейдов:
457 (60.29%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
6.58 USD
Средняя прибыль:
39.25 USD
Средний убыток:
-33.15 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-672.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-934.98 USD (10)
Прирост в месяц:
21.25%
Годовой прогноз:
257.79%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 492.03 USD
Максимальная:
2 791.65 USD (19.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.56% (2 788.11 USD)
По эквити:
12.98% (1 590.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 577
EURUSD 72
BTCUSD 57
NASUSD 31
XTIUSD 11
U30USD 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.6K
EURUSD -167
BTCUSD -966
NASUSD 8
XTIUSD -293
U30USD -144
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 164K
EURUSD -5.6K
BTCUSD -1.1M
NASUSD -2.8K
XTIUSD -14K
U30USD -11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 120.37 USD
Худший трейд: -471 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 593.61 USD
Макс. убыток в серии: -672.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
STARTRADERFinancial-Live 3
19.25 × 8
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Gold combination  + one Pair trading Algo, to be a signal for larger account to copy.

One order per time with SL, no Martingale, no Grid.

Moderate risk.

The whole system could be 30% DD but it is worthy as good profit expected on long term. Well, if u want to make even lower DD, just set fixed 0.01 if u can, but the profit will also be much less.

Better to use same broker, if u have no EBC account , can register here.

OR u can free copy  right now on EBC's copy area if under my IB link , you can DM me.



Note: 

1/ Min is 7K usd suggested. Or if u set fixed 0.01 can be lower balance.

2/ Better to use VPS close to my account server. 


Нет отзывов
2026.08.05 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.13 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.13 14:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VS Portfolio EBC 10K
49 USD в месяц
53%
0
0
USD
14K
USD
15
98%
758
54%
52%
1.43
6.58
USD
22%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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