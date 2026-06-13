- Прирост
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- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|577
|EURUSD
|72
|BTCUSD
|57
|NASUSD
|31
|XTIUSD
|11
|U30USD
|10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.6K
|EURUSD
|-167
|BTCUSD
|-966
|NASUSD
|8
|XTIUSD
|-293
|U30USD
|-144
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|164K
|EURUSD
|-5.6K
|BTCUSD
|-1.1M
|NASUSD
|-2.8K
|XTIUSD
|-14K
|U30USD
|-11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|19.25 × 8
Gold combination + one Pair trading Algo, to be a signal for larger account to copy.
One order per time with SL, no Martingale, no Grid.
Moderate risk.
The whole system could be 30% DD but it is worthy as good profit expected on long term. Well, if u want to make even lower DD, just set fixed 0.01 if u can, but the profit will also be much less.
Better to use same broker, if u have no EBC account , can register here.
OR u can free copy right now on EBC's copy area if under my IB link , you can DM me.
Note:
1/ Min is 7K usd suggested. Or if u set fixed 0.01 can be lower balance.
2/ Better to use VPS close to my account server.
USD
USD
USD