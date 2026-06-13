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信号 / MetaTrader 5 / VS Portfolio EBC 10K
Qi Kai Fan

VS Portfolio EBC 10K

Qi Kai Fan
Qi Kai Fan

Qi Kai Fan

3.5 (2)
大家好，很高兴能在mql5社区遇见各位外汇交易爱好者。
我发布了一定数量的信号，有一些只是为了方便我管理，比如有些1000杠杆的帐号是不能跟单的，系统限制。
如果您有兴趣跟我的信号，每个系统都添加了描述，有资金要求说明的，建议按照要求，不建议太小。或者具体可以私信。
而排名相对靠后的，不一定差，这是因为资金更多的帐号，设置的仓位更低，为了进一步控制风险。
如果您不想支付每个月的订阅费，也是可以的，最好注册帐号在我的代理名下，直接在我开设信号的交易平台跟单即可，具体可私信。
1 产品 24 信号 1 主题
0条评论
可靠性
15
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2026 58%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
764
盈利交易:
420 (54.97%)
亏损交易:
344 (45.03%)
最好交易:
1 120.37 USD
最差交易:
-470.81 USD
毛利:
17 033.89 USD (1 091 793 pips)
毛利亏损:
-11 598.85 USD (2 089 272 pips)
最大连续赢利:
22 (1 593.61 USD)
最大连续盈利:
2 147.94 USD (16)
夏普比率:
0.09
交易活动:
49.98%
最大入金加载:
9.84%
最近交易:
43 几分钟前
每周交易:
24
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.95
长期交易:
306 (40.05%)
短期交易:
458 (59.95%)
利润因子:
1.47
预期回报:
7.11 USD
平均利润:
40.56 USD
平均损失:
-33.72 USD
最大连续失误:
20 (-672.83 USD)
最大连续亏损:
-934.98 USD (10)
每月增长:
23.39%
年度预测:
283.83%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
1 492.03 USD
最大值:
2 791.65 USD (19.84%)
相对跌幅:
结余:
21.56% (2 788.11 USD)
净值:
12.98% (1 590.72 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 583
EURUSD 72
BTCUSD 57
NASUSD 31
XTIUSD 11
U30USD 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 7K
EURUSD -167
BTCUSD -966
NASUSD 8
XTIUSD -293
U30USD -144
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 164K
EURUSD -5.6K
BTCUSD -1.1M
NASUSD -2.8K
XTIUSD -14K
U30USD -11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 120.37 USD
最差交易: -471 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +1 593.61 USD
最大连续亏损: -672.83 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EBCFinancialGroupKY-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
STARTRADERFinancial-Live 3
19.25 × 8
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Gold combination  + one Pair trading Algo, to be a signal for larger account to copy.

One order per time with SL, no Martingale, no Grid.

Moderate risk.

The whole system could be 30% DD but it is worthy as good profit expected on long term. Well, if u want to make even lower DD, just set fixed 0.01 if u can, but the profit will also be much less.

Better to use same broker, if u have no EBC account , can register here.

OR u can free copy  right now on EBC's copy area if under my IB link , you can DM me.



Note: 

1/ Min is 7K usd suggested. Or if u set fixed 0.01 can be lower balance.

2/ Better to use VPS close to my account server. 


没有评论
2026.08.12 09:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.13 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.13 14:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
VS Portfolio EBC 10K
每月49 USD
58%
0
0
USD
14K
USD
15
98%
764
54%
50%
1.46
7.11
USD
22%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载