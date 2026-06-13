- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
764
盈利交易:
420 (54.97%)
亏损交易:
344 (45.03%)
最好交易:
1 120.37 USD
最差交易:
-470.81 USD
毛利:
17 033.89 USD (1 091 793 pips)
毛利亏损:
-11 598.85 USD (2 089 272 pips)
最大连续赢利:
22 (1 593.61 USD)
最大连续盈利:
2 147.94 USD (16)
夏普比率:
0.09
交易活动:
49.98%
最大入金加载:
9.84%
最近交易:
43 几分钟前
每周交易:
24
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.95
长期交易:
306 (40.05%)
短期交易:
458 (59.95%)
利润因子:
1.47
预期回报:
7.11 USD
平均利润:
40.56 USD
平均损失:
-33.72 USD
最大连续失误:
20 (-672.83 USD)
最大连续亏损:
-934.98 USD (10)
每月增长:
23.39%
年度预测:
283.83%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
1 492.03 USD
最大值:
2 791.65 USD (19.84%)
相对跌幅:
结余:
21.56% (2 788.11 USD)
净值:
12.98% (1 590.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|583
|EURUSD
|72
|BTCUSD
|57
|NASUSD
|31
|XTIUSD
|11
|U30USD
|10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|7K
|EURUSD
|-167
|BTCUSD
|-966
|NASUSD
|8
|XTIUSD
|-293
|U30USD
|-144
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|164K
|EURUSD
|-5.6K
|BTCUSD
|-1.1M
|NASUSD
|-2.8K
|XTIUSD
|-14K
|U30USD
|-11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 120.37 USD
最差交易: -471 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +1 593.61 USD
最大连续亏损: -672.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EBCFinancialGroupKY-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Gold combination + one Pair trading Algo, to be a signal for larger account to copy.
One order per time with SL, no Martingale, no Grid.
Moderate risk.
The whole system could be 30% DD but it is worthy as good profit expected on long term. Well, if u want to make even lower DD, just set fixed 0.01 if u can, but the profit will also be much less.
Better to use same broker, if u have no EBC account , can register here.
OR u can free copy right now on EBC's copy area if under my IB link , you can DM me.
Note:
1/ Min is 7K usd suggested. Or if u set fixed 0.01 can be lower balance.
2/ Better to use VPS close to my account server.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
58%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
15
98%
764
54%
50%
1.46
7.11
USD
USD
22%
1:500