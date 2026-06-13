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Сигналы / MetaTrader 5 / KleiverOrtiz23
Kleiver Andres Ortiz Jaramillo

KleiverOrtiz23

Kleiver Andres Ortiz Jaramillo
Kleiver Andres Ortiz Jaramillo

Kleiver Andres Ortiz Jaramillo

0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 50%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
176
Прибыльных трейдов:
73 (41.47%)
Убыточных трейдов:
103 (58.52%)
Лучший трейд:
12 992.89 USD
Худший трейд:
-4 207.00 USD
Общая прибыль:
133 943.85 USD (253 165 pips)
Общий убыток:
-83 766.68 USD (186 048 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (33 225.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
33 225.07 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
99.55%
Макс. загрузка депозита:
93.48%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.08
Длинных трейдов:
123 (69.89%)
Коротких трейдов:
53 (30.11%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
285.10 USD
Средняя прибыль:
1 834.85 USD
Средний убыток:
-813.27 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-15 749.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-15 749.51 USD (12)
Прирост в месяц:
18.65%
Годовой прогноз:
226.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 670.31 USD
Максимальная:
24 138.99 USD (19.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.06% (24 130.68 USD)
По эквити:
23.70% (25 674.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 58
NDX 38
WS30 30
SP500 10
XTIUSD 7
GOOGL 7
PAYX 5
AMZN 4
AAPL 4
TSLA 4
MSFT 3
NVDA 3
META 2
TTWO 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -570
NDX 40K
WS30 5.5K
SP500 9.5K
XTIUSD -4K
GOOGL -1.5K
PAYX -137
AMZN -636
AAPL 2.7K
TSLA -958
MSFT 2K
NVDA -1.7K
META -976
TTWO 672
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -28K
NDX 96K
WS30 749
SP500 1.1K
XTIUSD -756
GOOGL -2.7K
PAYX 379
AMZN -523
AAPL 1.6K
TSLA -3.4K
MSFT 5.3K
NVDA -1.9K
META -2.1K
TTWO 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12 992.89 USD
Худший трейд: -4 207 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +33 225.07 USD
Макс. убыток в серии: -15 749.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.45 × 273
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
IFCMarketsLtd-Real
6.14 × 7
еще 5...
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Свинг-стратегия, ориентированная на американские индексы, акции США и золото. Подход с контролем рисков, направленный на стабильный ежемесячный рост при строгом управлении размером позиций.
Нет отзывов
2026.07.20 03:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.24 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 14:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.17 20:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.13 14:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KleiverOrtiz23
30 USD в месяц
50%
0
0
USD
150K
USD
13
0%
176
41%
100%
1.59
285.10
USD
24%
1:200
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