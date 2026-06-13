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Всего трейдов:
176
Прибыльных трейдов:
73 (41.47%)
Убыточных трейдов:
103 (58.52%)
Лучший трейд:
12 992.89 USD
Худший трейд:
-4 207.00 USD
Общая прибыль:
133 943.85 USD (253 165 pips)
Общий убыток:
-83 766.68 USD (186 048 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (33 225.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
33 225.07 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
99.55%
Макс. загрузка депозита:
93.48%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.08
Длинных трейдов:
123 (69.89%)
Коротких трейдов:
53 (30.11%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
285.10 USD
Средняя прибыль:
1 834.85 USD
Средний убыток:
-813.27 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-15 749.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-15 749.51 USD (12)
Прирост в месяц:
18.65%
Годовой прогноз:
226.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 670.31 USD
Максимальная:
24 138.99 USD (19.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.06% (24 130.68 USD)
По эквити:
23.70% (25 674.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|NDX
|38
|WS30
|30
|SP500
|10
|XTIUSD
|7
|GOOGL
|7
|PAYX
|5
|AMZN
|4
|AAPL
|4
|TSLA
|4
|MSFT
|3
|NVDA
|3
|META
|2
|TTWO
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-570
|NDX
|40K
|WS30
|5.5K
|SP500
|9.5K
|XTIUSD
|-4K
|GOOGL
|-1.5K
|PAYX
|-137
|AMZN
|-636
|AAPL
|2.7K
|TSLA
|-958
|MSFT
|2K
|NVDA
|-1.7K
|META
|-976
|TTWO
|672
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-28K
|NDX
|96K
|WS30
|749
|SP500
|1.1K
|XTIUSD
|-756
|GOOGL
|-2.7K
|PAYX
|379
|AMZN
|-523
|AAPL
|1.6K
|TSLA
|-3.4K
|MSFT
|5.3K
|NVDA
|-1.9K
|META
|-2.1K
|TTWO
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12 992.89 USD
Худший трейд: -4 207 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +33 225.07 USD
Макс. убыток в серии: -15 749.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.45 × 273
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
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Свинг-стратегия, ориентированная на американские индексы, акции США и золото. Подход с контролем рисков, направленный на стабильный ежемесячный рост при строгом управлении размером позиций.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
50%
0
0
USD
USD
150K
USD
USD
13
0%
176
41%
100%
1.59
285.10
USD
USD
24%
1:200