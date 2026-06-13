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Kleiver Andres Ortiz Jaramillo

KleiverOrtiz23

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毛利:
145 929.45 USD (253 942 pips)
毛利亏损:
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最大连续赢利:
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长期交易:
124 (69.66%)
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利润因子:
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预期回报:
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平均利润:
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平均损失:
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最大连续失误:
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最大连续亏损:
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相对跌幅:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 58
NDX 38
WS30 31
SP500 10
GOOGL 8
XTIUSD 7
PAYX 5
AMZN 4
AAPL 4
TSLA 4
MSFT 3
NVDA 3
META 2
TTWO 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -570
NDX 40K
WS30 17K
SP500 9.5K
GOOGL -4.1K
XTIUSD -4K
PAYX -137
AMZN -636
AAPL 2.7K
TSLA -958
MSFT 2K
NVDA -1.7K
META -976
TTWO 672
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -28K
NDX 96K
WS30 1.5K
SP500 1.1K
GOOGL -4.9K
XTIUSD -756
PAYX 379
AMZN -523
AAPL 1.6K
TSLA -3.4K
MSFT 5.3K
NVDA -1.9K
META -2.1K
TTWO 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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2026.07.20 03:09
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2026.06.24 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 14:36
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2026.06.17 20:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.13 14:22
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