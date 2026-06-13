- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
178
盈利交易:
74 (41.57%)
亏损交易:
104 (58.43%)
最好交易:
12 992.89 USD
最差交易:
-4 207.00 USD
毛利:
145 929.45 USD (253 942 pips)
毛利亏损:
-86 289.66 USD (188 292 pips)
最大连续赢利:
6 (33 225.07 USD)
最大连续盈利:
33 225.07 USD (6)
夏普比率:
0.14
交易活动:
99.55%
最大入金加载:
93.48%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.47
长期交易:
124 (69.66%)
短期交易:
54 (30.34%)
利润因子:
1.69
预期回报:
335.06 USD
平均利润:
1 972.02 USD
平均损失:
-829.71 USD
最大连续失误:
12 (-15 749.51 USD)
最大连续亏损:
-15 749.51 USD (12)
每月增长:
28.72%
年度预测:
348.51%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9 670.31 USD
最大值:
24 138.99 USD (19.07%)
相对跌幅:
结余:
19.06% (24 130.68 USD)
净值:
23.70% (25 674.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|NDX
|38
|WS30
|31
|SP500
|10
|GOOGL
|8
|XTIUSD
|7
|PAYX
|5
|AMZN
|4
|AAPL
|4
|TSLA
|4
|MSFT
|3
|NVDA
|3
|META
|2
|TTWO
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-570
|NDX
|40K
|WS30
|17K
|SP500
|9.5K
|GOOGL
|-4.1K
|XTIUSD
|-4K
|PAYX
|-137
|AMZN
|-636
|AAPL
|2.7K
|TSLA
|-958
|MSFT
|2K
|NVDA
|-1.7K
|META
|-976
|TTWO
|672
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-28K
|NDX
|96K
|WS30
|1.5K
|SP500
|1.1K
|GOOGL
|-4.9K
|XTIUSD
|-756
|PAYX
|379
|AMZN
|-523
|AAPL
|1.6K
|TSLA
|-3.4K
|MSFT
|5.3K
|NVDA
|-1.9K
|META
|-2.1K
|TTWO
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12 992.89 USD
最差交易: -4 207 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +33 225.07 USD
最大连续亏损: -15 749.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.45 × 273
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
专注于美国指数、美股和黄金的波段交易策略。采用风险管理方法，通过严格的仓位控制实现稳定的月度增长。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
60%
0
0
USD
USD
160K
USD
USD
14
0%
178
41%
100%
1.69
335.06
USD
USD
24%
1:200