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Сигналы / MetaTrader 5 / Aurevia XAU
Phu Quy Tran

Aurevia XAU

Phu Quy Tran
Phu Quy Tran

Phu Quy Tran

0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2026 102%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
377
Прибыльных трейдов:
323 (85.67%)
Убыточных трейдов:
54 (14.32%)
Лучший трейд:
94.99 USD
Худший трейд:
-71.03 USD
Общая прибыль:
2 856.42 USD (391 122 pips)
Общий убыток:
-883.60 USD (110 474 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (167.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
846.05 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
24.76%
Макс. загрузка депозита:
10.26%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
15.49
Длинных трейдов:
320 (84.88%)
Коротких трейдов:
57 (15.12%)
Профит фактор:
3.23
Мат. ожидание:
5.23 USD
Средняя прибыль:
8.84 USD
Средний убыток:
-16.36 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-27.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-99.13 USD (2)
Прирост в месяц:
14.94%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
127.36 USD (2.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.99% (127.28 USD)
По эквити:
33.76% (685.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 373
BTCUSD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.9K
BTCUSD 28
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 121K
BTCUSD 160K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +94.99 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +167.60 USD
Макс. убыток в серии: -27.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 79
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Elev8-Real2
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 1
GlobalPrime-Trade
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 3
DerivSVG-Server-02
0.00 × 1
TradeSmart-Server01
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
DerivSVG-Server-03
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 4
Traderscale-Trade
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
Headway-Real
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live03
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.14 × 7
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.05 × 531
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real12
1.36 × 14
еще 67...
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📈 Aurevia XAU là giao dịch tín hiệu có kỷ luật, chính xác, dành riêng cho cặp XAUUSD và BTCUSD . Mỗi giao dịch được xây dựng dựa trên cấu trúc của vàng và BTC, với lợi ích cốt lõi là phát triển thông tin phân tích nhất quán, dựa trên quy tắc về hành động giá và điều kiện thị trường.
✨ Kết quả hợp nhất từ ​​hơn 40 chiến lược giao dịch vàng hiệu suất cao
🤖 Được tăng cường sức mạnh bởi AI phát hiện xu hướng thông minh và quản lý rủi ro về chủ động hoàn toàn

💰 Lợi nhuận nhuận ước tính: 1000% mỗi năm
🛑 Lỗi tối đa của máy cắt : 15%

📈 Xây dựng thời hạn tăng trưởng — thời gian nên theo dõi ít ​​nhất 1-3 tháng để tối đa hóa kết quả
Нет отзывов
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 09:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.23 18:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 04:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 03:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 10:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 05:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.12 06:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.07 04:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 03:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.04 10:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.30 21:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.22 04:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.12 15:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.12 15:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aurevia XAU
39 USD в месяц
102%
0
0
USD
4K
USD
11
99%
377
85%
25%
3.23
5.23
USD
34%
1:500
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