- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
377
Прибыльных трейдов:
323 (85.67%)
Убыточных трейдов:
54 (14.32%)
Лучший трейд:
94.99 USD
Худший трейд:
-71.03 USD
Общая прибыль:
2 856.42 USD (391 122 pips)
Общий убыток:
-883.60 USD (110 474 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (167.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
846.05 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
24.76%
Макс. загрузка депозита:
10.26%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
15.49
Длинных трейдов:
320 (84.88%)
Коротких трейдов:
57 (15.12%)
Профит фактор:
3.23
Мат. ожидание:
5.23 USD
Средняя прибыль:
8.84 USD
Средний убыток:
-16.36 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-27.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-99.13 USD (2)
Прирост в месяц:
14.94%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
127.36 USD (2.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.99% (127.28 USD)
По эквити:
33.76% (685.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|373
|BTCUSD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.9K
|BTCUSD
|28
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|121K
|BTCUSD
|160K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +94.99 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +167.60 USD
Макс. убыток в серии: -27.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 79
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Elev8-Real2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Trade
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 3
|
DerivSVG-Server-02
|0.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 4
|
Traderscale-Trade
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live03
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.14 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.05 × 531
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real12
|1.36 × 14
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🤖 Được tăng cường sức mạnh bởi AI phát hiện xu hướng thông minh và quản lý rủi ro về chủ động hoàn toàn
💰 Lợi nhuận nhuận ước tính: 1000% mỗi năm
🛑 Lỗi tối đa của máy cắt : 15%
📈 Xây dựng thời hạn tăng trưởng — thời gian nên theo dõi ít nhất 1-3 tháng để tối đa hóa kết quả
✨ Kết quả hợp nhất từ hơn 40 chiến lược giao dịch vàng hiệu suất cao
🤖 Được tăng cường sức mạnh bởi AI phát hiện xu hướng thông minh và quản lý rủi ro về chủ động hoàn toàn
💰 Lợi nhuận nhuận ước tính: 1000% mỗi năm
🛑 Lỗi tối đa của máy cắt : 15%
📈 Xây dựng thời hạn tăng trưởng — thời gian nên theo dõi ít nhất 1-3 tháng để tối đa hóa kết quả
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
102%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
11
99%
377
85%
25%
3.23
5.23
USD
USD
34%
1:500