- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
426
盈利交易:
359 (84.27%)
亏损交易:
67 (15.73%)
最好交易:
94.99 USD
最差交易:
-71.03 USD
毛利:
2 966.66 USD (402 271 pips)
毛利亏损:
-946.42 USD (115 733 pips)
最大连续赢利:
42 (167.60 USD)
最大连续盈利:
846.05 USD (32)
夏普比率:
0.31
交易活动:
24.76%
最大入金加载:
10.26%
最近交易:
19 几分钟前
每周交易:
74
平均持有时间:
4 小时
采收率:
15.86
长期交易:
369 (86.62%)
短期交易:
57 (13.38%)
利润因子:
3.13
预期回报:
4.74 USD
平均利润:
8.26 USD
平均损失:
-14.13 USD
最大连续失误:
3 (-27.42 USD)
最大连续亏损:
-99.13 USD (2)
每月增长:
10.82%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
127.36 USD (2.55%)
相对跌幅:
结余:
5.99% (127.28 USD)
净值:
33.76% (685.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|422
|BTCUSD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2K
|BTCUSD
|28
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|127K
|BTCUSD
|160K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +94.99 USD
最差交易: -71 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +167.60 USD
最大连续亏损: -27.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 79
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Elev8-Real2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Trade
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 3
|
DerivSVG-Server-02
|0.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 4
|
Traderscale-Trade
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live03
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.14 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.05 × 531
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real12
|1.36 × 14
📈 Aurevia XAU là giao dịch tín hiệu có kỷ luật, chính xác, dành riêng cho cặp XAUUSD và BTCUSD . Mỗi giao dịch được xây dựng dựa trên cấu trúc của vàng và BTC, với lợi ích cốt lõi là phát triển thông tin phân tích nhất quán, dựa trên quy tắc về hành động giá và điều kiện thị trường.
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🤖 Được tăng cường sức mạnh bởi AI phát hiện xu hướng thông minh và quản lý rủi ro về chủ động hoàn toàn
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🛑 Lỗi tối đa của máy cắt : 15%
📈 Xây dựng thời hạn tăng trưởng — thời gian nên theo dõi ít nhất 1-3 tháng để tối đa hóa kết quả
✨ Kết quả hợp nhất từ hơn 40 chiến lược giao dịch vàng hiệu suất cao
🤖 Được tăng cường sức mạnh bởi AI phát hiện xu hướng thông minh và quản lý rủi ro về chủ động hoàn toàn
💰 Lợi nhuận nhuận ước tính: 1000% mỗi năm
🛑 Lỗi tối đa của máy cắt : 15%
📈 Xây dựng thời hạn tăng trưởng — thời gian nên theo dõi ít nhất 1-3 tháng để tối đa hóa kết quả
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
105%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
12
99%
426
84%
25%
3.13
4.74
USD
USD
34%
1:500