- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
366
Profit Trades:
313 (85.51%)
Loss Trades:
53 (14.48%)
Best trade:
94.99 USD
Worst trade:
-71.03 USD
Gross Profit:
2 839.37 USD (389 380 pips)
Gross Loss:
-880.49 USD (110 211 pips)
Maximum consecutive wins:
42 (167.60 USD)
Maximal consecutive profit:
846.05 USD (32)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading activity:
25.90%
Max deposit load:
10.26%
Latest trade:
12 hours ago
Trades per week:
15
Avg holding time:
4 hours
Recovery Factor:
15.38
Long Trades:
309 (84.43%)
Short Trades:
57 (15.57%)
Profit Factor:
3.22
Expected Payoff:
5.35 USD
Average Profit:
9.07 USD
Average Loss:
-16.61 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-27.42 USD)
Maximal consecutive loss:
-99.13 USD (2)
Monthly growth:
14.81%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
127.36 USD (2.55%)
Relative drawdown:
By Balance:
5.99% (127.28 USD)
By Equity:
33.76% (685.71 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|362
|BTCUSD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.9K
|BTCUSD
|28
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|119K
|BTCUSD
|160K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +94.99 USD
Worst trade: -71 USD
Maximum consecutive wins: 32
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +167.60 USD
Maximal consecutive loss: -27.42 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Pepperstone-MT5-Live01" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 79
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Elev8-Real2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Trade
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 3
|
DerivSVG-Server-02
|0.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 4
|
Traderscale-Trade
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live03
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.14 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.05 × 531
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real12
|1.36 × 14
📈 Aurevia XAU là giao dịch tín hiệu có kỷ luật, chính xác, dành riêng cho cặp XAUUSD và BTCUSD . Mỗi giao dịch được xây dựng dựa trên cấu trúc của vàng và BTC, với lợi ích cốt lõi là phát triển thông tin phân tích nhất quán, dựa trên quy tắc về hành động giá và điều kiện thị trường.
✨ Kết quả hợp nhất từ hơn 40 chiến lược giao dịch vàng hiệu suất cao
🤖 Được tăng cường sức mạnh bởi AI phát hiện xu hướng thông minh và quản lý rủi ro về chủ động hoàn toàn
💰 Lợi nhuận nhuận ước tính: 1000% mỗi năm
🛑 Lỗi tối đa của máy cắt : 15%
📈 Xây dựng thời hạn tăng trưởng — thời gian nên theo dõi ít nhất 1-3 tháng để tối đa hóa kết quả
✨ Kết quả hợp nhất từ hơn 40 chiến lược giao dịch vàng hiệu suất cao
🤖 Được tăng cường sức mạnh bởi AI phát hiện xu hướng thông minh và quản lý rủi ro về chủ động hoàn toàn
💰 Lợi nhuận nhuận ước tính: 1000% mỗi năm
🛑 Lỗi tối đa của máy cắt : 15%
📈 Xây dựng thời hạn tăng trưởng — thời gian nên theo dõi ít nhất 1-3 tháng để tối đa hóa kết quả
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
39 USD per month
102%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
11
99%
366
85%
26%
3.22
5.35
USD
USD
34%
1:500