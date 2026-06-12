- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8 047
Прибыльных трейдов:
5 840 (72.57%)
Убыточных трейдов:
2 207 (27.43%)
Лучший трейд:
260.64 USD
Худший трейд:
-293.90 USD
Общая прибыль:
17 858.72 USD (1 364 466 pips)
Общий убыток:
-16 269.93 USD (1 102 798 pips)
Макс. серия выигрышей:
88 (135.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
494.17 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
11.40%
Макс. загрузка депозита:
3.98%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.00
Длинных трейдов:
3 912 (48.61%)
Коротких трейдов:
4 135 (51.39%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
3.06 USD
Средний убыток:
-7.37 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-57.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-322.64 USD (8)
Прирост в месяц:
4.21%
Годовой прогноз:
51.08%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
544.92 USD
Максимальная:
1 595.83 USD (77.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.83% (1 597.82 USD)
По эквити:
17.47% (311.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2425
|USDCHF
|1943
|EURUSD
|1088
|USDJPY
|769
|GBPUSD
|455
|USDCAD
|333
|GBPAUD
|328
|XAGUSD
|215
|USDSGD
|103
|EURCHF
|84
|CADCHF
|54
|CADJPY
|47
|AUDUSD
|41
|EURGBP
|29
|EURAUD
|25
|GBPJPY
|23
|AUDNZD
|22
|AUDCAD
|14
|AUDJPY
|9
|NZDCAD
|8
|EURJPY
|5
|GBPCHF
|5
|AUDCHF
|5
|NZDJPY
|5
|NZDCHF
|4
|NZDUSD
|4
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|1
|EURNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2K
|USDCHF
|-37
|EURUSD
|-141
|USDJPY
|128
|GBPUSD
|-180
|USDCAD
|30
|GBPAUD
|-380
|XAGUSD
|-68
|USDSGD
|-142
|EURCHF
|32
|CADCHF
|29
|CADJPY
|-107
|AUDUSD
|-57
|EURGBP
|-89
|EURAUD
|533
|GBPJPY
|152
|AUDNZD
|-33
|AUDCAD
|-46
|AUDJPY
|19
|NZDCAD
|0
|EURJPY
|19
|GBPCHF
|-7
|AUDCHF
|60
|NZDJPY
|-56
|NZDCHF
|41
|NZDUSD
|-110
|GBPCAD
|-4
|EURCAD
|12
|EURNZD
|26
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|228K
|USDCHF
|11K
|EURUSD
|5.9K
|USDJPY
|16K
|GBPUSD
|19K
|USDCAD
|9.2K
|GBPAUD
|-17K
|XAGUSD
|-2.2K
|USDSGD
|-13K
|EURCHF
|4.8K
|CADCHF
|925
|CADJPY
|-1.6K
|AUDUSD
|319
|EURGBP
|-1.3K
|EURAUD
|859
|GBPJPY
|398
|AUDNZD
|193
|AUDCAD
|-20
|AUDJPY
|86
|NZDCAD
|95
|EURJPY
|83
|GBPCHF
|28
|AUDCHF
|106
|NZDJPY
|-26
|NZDCHF
|86
|NZDUSD
|-105
|GBPCAD
|3
|EURCAD
|39
|EURNZD
|56
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +260.64 USD
Худший трейд: -294 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +135.13 USD
Макс. убыток в серии: -57.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 6
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.23 × 62
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
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Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
343%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
272
99%
8 047
72%
11%
1.09
0.20
USD
USD
78%
1:500