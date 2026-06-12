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Сигналы / MetaTrader 5 / B5318344
Jiaye Chen

B5318344

Jiaye Chen
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2 продукта 4 сигнала
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Надежность
272 недели
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прирост с 2021 343%
ICMarketsSC-MT5-6
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8 047
Прибыльных трейдов:
5 840 (72.57%)
Убыточных трейдов:
2 207 (27.43%)
Лучший трейд:
260.64 USD
Худший трейд:
-293.90 USD
Общая прибыль:
17 858.72 USD (1 364 466 pips)
Общий убыток:
-16 269.93 USD (1 102 798 pips)
Макс. серия выигрышей:
88 (135.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
494.17 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
11.40%
Макс. загрузка депозита:
3.98%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.00
Длинных трейдов:
3 912 (48.61%)
Коротких трейдов:
4 135 (51.39%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
3.06 USD
Средний убыток:
-7.37 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-57.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-322.64 USD (8)
Прирост в месяц:
4.21%
Годовой прогноз:
51.08%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
544.92 USD
Максимальная:
1 595.83 USD (77.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.83% (1 597.82 USD)
По эквити:
17.47% (311.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2425
USDCHF 1943
EURUSD 1088
USDJPY 769
GBPUSD 455
USDCAD 333
GBPAUD 328
XAGUSD 215
USDSGD 103
EURCHF 84
CADCHF 54
CADJPY 47
AUDUSD 41
EURGBP 29
EURAUD 25
GBPJPY 23
AUDNZD 22
AUDCAD 14
AUDJPY 9
NZDCAD 8
EURJPY 5
GBPCHF 5
AUDCHF 5
NZDJPY 5
NZDCHF 4
NZDUSD 4
GBPCAD 2
EURCAD 1
EURNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2K
USDCHF -37
EURUSD -141
USDJPY 128
GBPUSD -180
USDCAD 30
GBPAUD -380
XAGUSD -68
USDSGD -142
EURCHF 32
CADCHF 29
CADJPY -107
AUDUSD -57
EURGBP -89
EURAUD 533
GBPJPY 152
AUDNZD -33
AUDCAD -46
AUDJPY 19
NZDCAD 0
EURJPY 19
GBPCHF -7
AUDCHF 60
NZDJPY -56
NZDCHF 41
NZDUSD -110
GBPCAD -4
EURCAD 12
EURNZD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 228K
USDCHF 11K
EURUSD 5.9K
USDJPY 16K
GBPUSD 19K
USDCAD 9.2K
GBPAUD -17K
XAGUSD -2.2K
USDSGD -13K
EURCHF 4.8K
CADCHF 925
CADJPY -1.6K
AUDUSD 319
EURGBP -1.3K
EURAUD 859
GBPJPY 398
AUDNZD 193
AUDCAD -20
AUDJPY 86
NZDCAD 95
EURJPY 83
GBPCHF 28
AUDCHF 106
NZDJPY -26
NZDCHF 86
NZDUSD -105
GBPCAD 3
EURCAD 39
EURNZD 56
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +260.64 USD
Худший трейд: -294 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +135.13 USD
Макс. убыток в серии: -57.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Exness-MT5Real39
0.25 × 4
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 6
RoboForex-ECN
2.92 × 12
ICMarketsSC-MT5-6
3.23 × 62
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
Top1Group-Live
5.40 × 10
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
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2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.12 10:04
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 0.33% of days out of 1843 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.12 10:04
A large drawdown may occur on the account again
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Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
B5318344
30 USD в месяц
343%
0
0
USD
1.7K
USD
272
99%
8 047
72%
11%
1.09
0.20
USD
78%
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