- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
8 052
盈利交易:
5 841 (72.54%)
亏损交易:
2 211 (27.46%)
最好交易:
260.64 USD
最差交易:
-293.90 USD
毛利:
17 876.52 USD (1 366 307 pips)
毛利亏损:
-16 311.31 USD (1 106 908 pips)
最大连续赢利:
88 (135.13 USD)
最大连续盈利:
494.17 USD (13)
夏普比率:
0.03
交易活动:
11.40%
最大入金加载:
3.98%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
15 小时
采收率:
0.98
长期交易:
3 917 (48.65%)
短期交易:
4 135 (51.35%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.19 USD
平均利润:
3.06 USD
平均损失:
-7.38 USD
最大连续失误:
16 (-57.17 USD)
最大连续亏损:
-322.64 USD (8)
每月增长:
2.51%
年度预测:
30.42%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
544.92 USD
最大值:
1 595.83 USD (77.81%)
相对跌幅:
结余:
77.83% (1 597.82 USD)
净值:
17.47% (311.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2430
|USDCHF
|1943
|EURUSD
|1088
|USDJPY
|769
|GBPUSD
|455
|USDCAD
|333
|GBPAUD
|328
|XAGUSD
|215
|USDSGD
|103
|EURCHF
|84
|CADCHF
|54
|CADJPY
|47
|AUDUSD
|41
|EURGBP
|29
|EURAUD
|25
|GBPJPY
|23
|AUDNZD
|22
|AUDCAD
|14
|AUDJPY
|9
|NZDCAD
|8
|EURJPY
|5
|GBPCHF
|5
|AUDCHF
|5
|NZDJPY
|5
|NZDCHF
|4
|NZDUSD
|4
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|1
|EURNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.9K
|USDCHF
|-37
|EURUSD
|-141
|USDJPY
|128
|GBPUSD
|-180
|USDCAD
|30
|GBPAUD
|-380
|XAGUSD
|-68
|USDSGD
|-142
|EURCHF
|32
|CADCHF
|29
|CADJPY
|-107
|AUDUSD
|-57
|EURGBP
|-89
|EURAUD
|533
|GBPJPY
|152
|AUDNZD
|-33
|AUDCAD
|-46
|AUDJPY
|19
|NZDCAD
|0
|EURJPY
|19
|GBPCHF
|-7
|AUDCHF
|60
|NZDJPY
|-56
|NZDCHF
|41
|NZDUSD
|-110
|GBPCAD
|-4
|EURCAD
|12
|EURNZD
|26
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|225K
|USDCHF
|11K
|EURUSD
|5.9K
|USDJPY
|16K
|GBPUSD
|19K
|USDCAD
|9.2K
|GBPAUD
|-17K
|XAGUSD
|-2.2K
|USDSGD
|-13K
|EURCHF
|4.8K
|CADCHF
|925
|CADJPY
|-1.6K
|AUDUSD
|319
|EURGBP
|-1.3K
|EURAUD
|859
|GBPJPY
|398
|AUDNZD
|193
|AUDCAD
|-20
|AUDJPY
|86
|NZDCAD
|95
|EURJPY
|83
|GBPCHF
|28
|AUDCHF
|106
|NZDJPY
|-26
|NZDCHF
|86
|NZDUSD
|-105
|GBPCAD
|3
|EURCAD
|39
|EURNZD
|56
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +260.64 USD
最差交易: -294 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +135.13 USD
最大连续亏损: -57.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 6
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.23 × 62
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
Top1Group-Live
|5.30 × 10
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 137
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
337%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
273
99%
8 052
72%
11%
1.09
0.19
USD
USD
78%
1:500