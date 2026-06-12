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信号 / MetaTrader 5 / B5318344
Jiaye Chen

B5318344

Jiaye Chen
Jiaye Chen

Jiaye Chen

4 (3)
2 产品 4 信号
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  • 净值
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交易:
8 052
盈利交易:
5 841 (72.54%)
亏损交易:
2 211 (27.46%)
最好交易:
260.64 USD
最差交易:
-293.90 USD
毛利:
17 876.52 USD (1 366 307 pips)
毛利亏损:
-16 311.31 USD (1 106 908 pips)
最大连续赢利:
88 (135.13 USD)
最大连续盈利:
494.17 USD (13)
夏普比率:
0.03
交易活动:
11.40%
最大入金加载:
3.98%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
15 小时
采收率:
0.98
长期交易:
3 917 (48.65%)
短期交易:
4 135 (51.35%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.19 USD
平均利润:
3.06 USD
平均损失:
-7.38 USD
最大连续失误:
16 (-57.17 USD)
最大连续亏损:
-322.64 USD (8)
每月增长:
2.51%
年度预测:
30.42%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
544.92 USD
最大值:
1 595.83 USD (77.81%)
相对跌幅:
结余:
77.83% (1 597.82 USD)
净值:
17.47% (311.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 2430
USDCHF 1943
EURUSD 1088
USDJPY 769
GBPUSD 455
USDCAD 333
GBPAUD 328
XAGUSD 215
USDSGD 103
EURCHF 84
CADCHF 54
CADJPY 47
AUDUSD 41
EURGBP 29
EURAUD 25
GBPJPY 23
AUDNZD 22
AUDCAD 14
AUDJPY 9
NZDCAD 8
EURJPY 5
GBPCHF 5
AUDCHF 5
NZDJPY 5
NZDCHF 4
NZDUSD 4
GBPCAD 2
EURCAD 1
EURNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.9K
USDCHF -37
EURUSD -141
USDJPY 128
GBPUSD -180
USDCAD 30
GBPAUD -380
XAGUSD -68
USDSGD -142
EURCHF 32
CADCHF 29
CADJPY -107
AUDUSD -57
EURGBP -89
EURAUD 533
GBPJPY 152
AUDNZD -33
AUDCAD -46
AUDJPY 19
NZDCAD 0
EURJPY 19
GBPCHF -7
AUDCHF 60
NZDJPY -56
NZDCHF 41
NZDUSD -110
GBPCAD -4
EURCAD 12
EURNZD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 225K
USDCHF 11K
EURUSD 5.9K
USDJPY 16K
GBPUSD 19K
USDCAD 9.2K
GBPAUD -17K
XAGUSD -2.2K
USDSGD -13K
EURCHF 4.8K
CADCHF 925
CADJPY -1.6K
AUDUSD 319
EURGBP -1.3K
EURAUD 859
GBPJPY 398
AUDNZD 193
AUDCAD -20
AUDJPY 86
NZDCAD 95
EURJPY 83
GBPCHF 28
AUDCHF 106
NZDJPY -26
NZDCHF 86
NZDUSD -105
GBPCAD 3
EURCAD 39
EURNZD 56
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
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最好交易: +260.64 USD
最差交易: -294 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +135.13 USD
最大连续亏损: -57.17 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Exness-MT5Real39
0.25 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 6
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
3.23 × 62
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
Top1Group-Live
5.30 × 10
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 137
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
4 更多...
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没有评论
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.12 10:04
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 0.33% of days out of 1843 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.12 10:04
A large drawdown may occur on the account again
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
B5318344
每月30 USD
337%
0
0
USD
1.7K
USD
273
99%
8 052
72%
11%
1.09
0.19
USD
78%
1:500
复制

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