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Signals / MetaTrader 5 / B5318344
Jiaye Chen

B5318344

Jiaye Chen
Jiaye Chen

Jiaye Chen

4 (3)
2 products 4 signals
0 reviews
Reliability
272 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2021 340%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Growth
  • Balance
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. How is the Growth in Signals Calculated?
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
8 043
Profit Trades:
5 836 (72.55%)
Loss Trades:
2 207 (27.44%)
Best trade:
260.64 USD
Worst trade:
-293.90 USD
Gross Profit:
17 847.98 USD (1 363 384 pips)
Gross Loss:
-16 269.78 USD (1 102 798 pips)
Maximum consecutive wins:
88 (135.13 USD)
Maximal consecutive profit:
494.17 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
11.40%
Max deposit load:
3.98%
Latest trade:
22 hours ago
Trades per week:
20
Avg holding time:
15 hours
Recovery Factor:
0.99
Long Trades:
3 908 (48.59%)
Short Trades:
4 135 (51.41%)
Profit Factor:
1.10
Expected Payoff:
0.20 USD
Average Profit:
3.06 USD
Average Loss:
-7.37 USD
Maximum consecutive losses:
16 (-57.17 USD)
Maximal consecutive loss:
-322.64 USD (8)
Monthly growth:
3.57%
Annual Forecast:
43.30%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
544.92 USD
Maximal:
1 595.83 USD (77.81%)
Relative drawdown:
By Balance:
77.83% (1 597.82 USD)
By Equity:
17.47% (311.96 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 2421
USDCHF 1943
EURUSD 1088
USDJPY 769
GBPUSD 455
USDCAD 333
GBPAUD 328
XAGUSD 215
USDSGD 103
EURCHF 84
CADCHF 54
CADJPY 47
AUDUSD 41
EURGBP 29
EURAUD 25
GBPJPY 23
AUDNZD 22
AUDCAD 14
AUDJPY 9
NZDCAD 8
EURJPY 5
GBPCHF 5
AUDCHF 5
NZDJPY 5
NZDCHF 4
NZDUSD 4
GBPCAD 2
EURCAD 1
EURNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
USDCHF -37
EURUSD -141
USDJPY 128
GBPUSD -180
USDCAD 30
GBPAUD -380
XAGUSD -68
USDSGD -142
EURCHF 32
CADCHF 29
CADJPY -107
AUDUSD -57
EURGBP -89
EURAUD 533
GBPJPY 152
AUDNZD -33
AUDCAD -46
AUDJPY 19
NZDCAD 0
EURJPY 19
GBPCHF -7
AUDCHF 60
NZDJPY -56
NZDCHF 41
NZDUSD -110
GBPCAD -4
EURCAD 12
EURNZD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 226K
USDCHF 11K
EURUSD 5.9K
USDJPY 16K
GBPUSD 19K
USDCAD 9.2K
GBPAUD -17K
XAGUSD -2.2K
USDSGD -13K
EURCHF 4.8K
CADCHF 925
CADJPY -1.6K
AUDUSD 319
EURGBP -1.3K
EURAUD 859
GBPJPY 398
AUDNZD 193
AUDCAD -20
AUDJPY 86
NZDCAD 95
EURJPY 83
GBPCHF 28
AUDCHF 106
NZDJPY -26
NZDCHF 86
NZDUSD -105
GBPCAD 3
EURCAD 39
EURNZD 56
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +260.64 USD
Worst trade: -294 USD
Maximum consecutive wins: 13
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +135.13 USD
Maximal consecutive loss: -57.17 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-6" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.17 × 6
Exness-MT5Real39
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 6
RoboForex-ECN
1.63 × 8
CapitalPointTrading-MT5-4
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
3.23 × 62
VantageMarkets-Live 19
4.70 × 20
Top1Group-Live
5.40 × 10
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.95 × 80
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
10.52 × 108
ICMarketsSC-MT5-3
10.66 × 214
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
Just2TradeSVG-MT5
13.00 × 2
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
STARTRADERFinancial-Live 3
15.75 × 8
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
25.46 × 157
2 more...
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No reviews
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.12 10:04
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 0.33% of days out of 1843 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.12 10:04
A large drawdown may occur on the account again
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
B5318344
30 USD per month
340%
0
0
USD
1.7K
USD
272
99%
8 043
72%
11%
1.09
0.20
USD
78%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.