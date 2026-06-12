- Growth
- Balance
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. How is the Growth in Signals Calculated?
- Equity
- Drawdown
Trades:
8 043
Profit Trades:
5 836 (72.55%)
Loss Trades:
2 207 (27.44%)
Best trade:
260.64 USD
Worst trade:
-293.90 USD
Gross Profit:
17 847.98 USD (1 363 384 pips)
Gross Loss:
-16 269.78 USD (1 102 798 pips)
Maximum consecutive wins:
88 (135.13 USD)
Maximal consecutive profit:
494.17 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
11.40%
Max deposit load:
3.98%
Latest trade:
22 hours ago
Trades per week:
20
Avg holding time:
15 hours
Recovery Factor:
0.99
Long Trades:
3 908 (48.59%)
Short Trades:
4 135 (51.41%)
Profit Factor:
1.10
Expected Payoff:
0.20 USD
Average Profit:
3.06 USD
Average Loss:
-7.37 USD
Maximum consecutive losses:
16 (-57.17 USD)
Maximal consecutive loss:
-322.64 USD (8)
Monthly growth:
3.57%
Annual Forecast:
43.30%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
544.92 USD
Maximal:
1 595.83 USD (77.81%)
Relative drawdown:
By Balance:
77.83% (1 597.82 USD)
By Equity:
17.47% (311.96 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2421
|USDCHF
|1943
|EURUSD
|1088
|USDJPY
|769
|GBPUSD
|455
|USDCAD
|333
|GBPAUD
|328
|XAGUSD
|215
|USDSGD
|103
|EURCHF
|84
|CADCHF
|54
|CADJPY
|47
|AUDUSD
|41
|EURGBP
|29
|EURAUD
|25
|GBPJPY
|23
|AUDNZD
|22
|AUDCAD
|14
|AUDJPY
|9
|NZDCAD
|8
|EURJPY
|5
|GBPCHF
|5
|AUDCHF
|5
|NZDJPY
|5
|NZDCHF
|4
|NZDUSD
|4
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|1
|EURNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2K
|USDCHF
|-37
|EURUSD
|-141
|USDJPY
|128
|GBPUSD
|-180
|USDCAD
|30
|GBPAUD
|-380
|XAGUSD
|-68
|USDSGD
|-142
|EURCHF
|32
|CADCHF
|29
|CADJPY
|-107
|AUDUSD
|-57
|EURGBP
|-89
|EURAUD
|533
|GBPJPY
|152
|AUDNZD
|-33
|AUDCAD
|-46
|AUDJPY
|19
|NZDCAD
|0
|EURJPY
|19
|GBPCHF
|-7
|AUDCHF
|60
|NZDJPY
|-56
|NZDCHF
|41
|NZDUSD
|-110
|GBPCAD
|-4
|EURCAD
|12
|EURNZD
|26
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|226K
|USDCHF
|11K
|EURUSD
|5.9K
|USDJPY
|16K
|GBPUSD
|19K
|USDCAD
|9.2K
|GBPAUD
|-17K
|XAGUSD
|-2.2K
|USDSGD
|-13K
|EURCHF
|4.8K
|CADCHF
|925
|CADJPY
|-1.6K
|AUDUSD
|319
|EURGBP
|-1.3K
|EURAUD
|859
|GBPJPY
|398
|AUDNZD
|193
|AUDCAD
|-20
|AUDJPY
|86
|NZDCAD
|95
|EURJPY
|83
|GBPCHF
|28
|AUDCHF
|106
|NZDJPY
|-26
|NZDCHF
|86
|NZDUSD
|-105
|GBPCAD
|3
|EURCAD
|39
|EURNZD
|56
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +260.64 USD
Worst trade: -294 USD
Maximum consecutive wins: 13
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +135.13 USD
Maximal consecutive loss: -57.17 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-6" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 6
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 8
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.23 × 62
|
VantageMarkets-Live 19
|4.70 × 20
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.95 × 80
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.52 × 108
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.66 × 214
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
Just2TradeSVG-MT5
|13.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|15.75 × 8
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|25.46 × 157
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
340%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
272
99%
8 043
72%
11%
1.09
0.20
USD
USD
78%
1:500