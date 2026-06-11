Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LibertexCom-MT4 Market Real Server 0.00 × 1 CapitalComBY-Real 0.00 × 1 GOMarketsMU-Real 10 0.00 × 1 Afterprime-Live AP 0.00 × 7 ForexBrokerInc-Main 0.00 × 1 EuromarketFX-Live 0.00 × 2 TTCM-Live 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live9 0.00 × 4 TrioMarkets-Live Server 0.00 × 2 EurotradeSA-Live01 0.00 × 2 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.15 × 26 N1CapitalMarkets-Live 0.17 × 6 IronFXBM-Real4 0.24 × 153 TTCM-Live3 0.29 × 7 JustForex-Live 0.30 × 217 UniverseWheel-Live 0.31 × 96 Exness-Real18 0.31 × 16 Pepperstone-Demo01 0.32 × 1621 Just2Trade-Real2 0.33 × 386 MYFXMarkets-US09-Live 0.34 × 41 RoboForexDE-ECN 0.34 × 90 Tickmill-Live10 0.35 × 110 Axi-US07-Live 0.37 × 43 ICMarkets-Live17 0.38 × 37 ICMarkets-Live3 0.38 × 269 еще 534... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика