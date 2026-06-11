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Martin Sabljak

Algoverse Portfolio

Martin Sabljak
Martin Sabljak

Martin Sabljak

0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 682%
RoboForex-ECN
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 136
Прибыльных трейдов:
784 (69.01%)
Убыточных трейдов:
352 (30.99%)
Лучший трейд:
153.27 USD
Худший трейд:
-50.50 USD
Общая прибыль:
3 049.04 USD (377 025 pips)
Общий убыток:
-1 469.82 USD (223 944 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (76.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
264.61 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
61.95%
Макс. загрузка депозита:
55.30%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
8.87
Длинных трейдов:
577 (50.79%)
Коротких трейдов:
559 (49.21%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
1.39 USD
Средняя прибыль:
3.89 USD
Средний убыток:
-4.18 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-177.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-177.99 USD (11)
Прирост в месяц:
17.00%
Годовой прогноз:
206.26%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.83 USD
Максимальная:
177.99 USD (15.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.99% (41.49 USD)
По эквити:
21.39% (334.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.US30Cash 408
XAUUSD 244
.US500Cash 152
GBPUSD 133
EURUSD 113
.USTECHCash 32
NZDCAD 5
USDJPY 4
USDCHF 4
EURNZD 4
EURCAD 4
USDCAD 3
EURJPY 3
GBPJPY 3
EURCHF 2
GBPAUD 2
GBPNZD 2
NZDUSD 2
AUDUSD 2
CADJPY 2
EURGBP 2
EURAUD 2
AUDNZD 2
NZDCHF 2
AUDCAD 1
CADCHF 1
AUDCHF 1
GBPCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.US30Cash 350
XAUUSD 1.3K
.US500Cash -33
GBPUSD 37
EURUSD 25
.USTECHCash -12
NZDCAD -13
USDJPY 15
USDCHF -9
EURNZD 7
EURCAD -1
USDCAD 1
EURJPY 9
GBPJPY -9
EURCHF 4
GBPAUD -3
GBPNZD -3
NZDUSD -5
AUDUSD -4
CADJPY -5
EURGBP 8
EURAUD -11
AUDNZD -1
NZDCHF -10
AUDCAD -3
CADCHF -5
AUDCHF 6
GBPCAD -7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.US30Cash 34K
XAUUSD 130K
.US500Cash -9.6K
GBPUSD 4.5K
EURUSD 3.1K
.USTECHCash -8.7K
NZDCAD -676
USDJPY 2.3K
USDCHF -703
EURNZD 1.3K
EURCAD 744
USDCAD 204
EURJPY 1.4K
GBPJPY -1.4K
EURCHF 396
GBPAUD -337
GBPNZD -467
NZDUSD -239
AUDUSD -165
CADJPY -161
EURGBP 186
EURAUD -1.3K
AUDNZD 665
NZDCHF -334
AUDCAD -358
CADCHF -134
AUDCHF 468
GBPCAD -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +153.27 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +76.93 USD
Макс. убыток в серии: -177.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
0.00 × 1
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 2
TTCM-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
N1CapitalMarkets-Live
0.17 × 6
IronFXBM-Real4
0.24 × 153
TTCM-Live3
0.29 × 7
JustForex-Live
0.30 × 217
UniverseWheel-Live
0.31 × 96
Exness-Real18
0.31 × 16
Pepperstone-Demo01
0.32 × 1621
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
RoboForexDE-ECN
0.34 × 90
Tickmill-Live10
0.35 × 110
Axi-US07-Live
0.37 × 43
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
ICMarkets-Live3
0.38 × 269
еще 534...
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Well balanced portfilo for long-term growth. 
Нет отзывов
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Algoverse Portfolio
30 USD в месяц
682%
0
0
USD
1.8K
USD
37
99%
1 136
69%
62%
2.07
1.39
USD
21%
1:500
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