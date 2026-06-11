- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 136
Прибыльных трейдов:
784 (69.01%)
Убыточных трейдов:
352 (30.99%)
Лучший трейд:
153.27 USD
Худший трейд:
-50.50 USD
Общая прибыль:
3 049.04 USD (377 025 pips)
Общий убыток:
-1 469.82 USD (223 944 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (76.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
264.61 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
61.95%
Макс. загрузка депозита:
55.30%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
8.87
Длинных трейдов:
577 (50.79%)
Коротких трейдов:
559 (49.21%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
1.39 USD
Средняя прибыль:
3.89 USD
Средний убыток:
-4.18 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-177.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-177.99 USD (11)
Прирост в месяц:
17.00%
Годовой прогноз:
206.26%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.83 USD
Максимальная:
177.99 USD (15.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.99% (41.49 USD)
По эквити:
21.39% (334.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|408
|XAUUSD
|244
|.US500Cash
|152
|GBPUSD
|133
|EURUSD
|113
|.USTECHCash
|32
|NZDCAD
|5
|USDJPY
|4
|USDCHF
|4
|EURNZD
|4
|EURCAD
|4
|USDCAD
|3
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|3
|EURCHF
|2
|GBPAUD
|2
|GBPNZD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|2
|EURGBP
|2
|EURAUD
|2
|AUDNZD
|2
|NZDCHF
|2
|AUDCAD
|1
|CADCHF
|1
|AUDCHF
|1
|GBPCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.US30Cash
|350
|XAUUSD
|1.3K
|.US500Cash
|-33
|GBPUSD
|37
|EURUSD
|25
|.USTECHCash
|-12
|NZDCAD
|-13
|USDJPY
|15
|USDCHF
|-9
|EURNZD
|7
|EURCAD
|-1
|USDCAD
|1
|EURJPY
|9
|GBPJPY
|-9
|EURCHF
|4
|GBPAUD
|-3
|GBPNZD
|-3
|NZDUSD
|-5
|AUDUSD
|-4
|CADJPY
|-5
|EURGBP
|8
|EURAUD
|-11
|AUDNZD
|-1
|NZDCHF
|-10
|AUDCAD
|-3
|CADCHF
|-5
|AUDCHF
|6
|GBPCAD
|-7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.US30Cash
|34K
|XAUUSD
|130K
|.US500Cash
|-9.6K
|GBPUSD
|4.5K
|EURUSD
|3.1K
|.USTECHCash
|-8.7K
|NZDCAD
|-676
|USDJPY
|2.3K
|USDCHF
|-703
|EURNZD
|1.3K
|EURCAD
|744
|USDCAD
|204
|EURJPY
|1.4K
|GBPJPY
|-1.4K
|EURCHF
|396
|GBPAUD
|-337
|GBPNZD
|-467
|NZDUSD
|-239
|AUDUSD
|-165
|CADJPY
|-161
|EURGBP
|186
|EURAUD
|-1.3K
|AUDNZD
|665
|NZDCHF
|-334
|AUDCAD
|-358
|CADCHF
|-134
|AUDCHF
|468
|GBPCAD
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +153.27 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +76.93 USD
Макс. убыток в серии: -177.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|0.00 × 1
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 2
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.17 × 6
|
IronFXBM-Real4
|0.24 × 153
|
TTCM-Live3
|0.29 × 7
|
JustForex-Live
|0.30 × 217
|
UniverseWheel-Live
|0.31 × 96
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Pepperstone-Demo01
|0.32 × 1621
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
|
RoboForexDE-ECN
|0.34 × 90
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 110
|
Axi-US07-Live
|0.37 × 43
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
|
ICMarkets-Live3
|0.38 × 269
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Well balanced portfilo for long-term growth.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
682%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
37
99%
1 136
69%
62%
2.07
1.39
USD
USD
21%
1:500