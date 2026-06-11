- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 141
盈利交易:
785 (68.79%)
亏损交易:
356 (31.20%)
最好交易:
153.27 USD
最差交易:
-50.50 USD
毛利:
3 049.63 USD (377 148 pips)
毛利亏损:
-1 571.23 USD (234 056 pips)
最大连续赢利:
26 (76.93 USD)
最大连续盈利:
264.61 USD (7)
夏普比率:
0.13
交易活动:
63.97%
最大入金加载:
55.30%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
8 小时
采收率:
8.31
长期交易:
581 (50.92%)
短期交易:
560 (49.08%)
利润因子:
1.94
预期回报:
1.30 USD
平均利润:
3.88 USD
平均损失:
-4.41 USD
最大连续失误:
11 (-177.99 USD)
最大连续亏损:
-177.99 USD (11)
每月增长:
8.68%
年度预测:
105.31%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
28.83 USD
最大值:
177.99 USD (15.28%)
相对跌幅:
结余:
16.99% (41.49 USD)
净值:
21.39% (334.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|410
|XAUUSD
|247
|.US500Cash
|152
|GBPUSD
|133
|EURUSD
|113
|.USTECHCash
|32
|NZDCAD
|5
|USDJPY
|4
|USDCHF
|4
|EURNZD
|4
|EURCAD
|4
|USDCAD
|3
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|3
|EURCHF
|2
|GBPAUD
|2
|GBPNZD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|2
|EURGBP
|2
|EURAUD
|2
|AUDNZD
|2
|NZDCHF
|2
|AUDCAD
|1
|CADCHF
|1
|AUDCHF
|1
|GBPCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|.US30Cash
|351
|XAUUSD
|1.2K
|.US500Cash
|-33
|GBPUSD
|37
|EURUSD
|25
|.USTECHCash
|-12
|NZDCAD
|-13
|USDJPY
|15
|USDCHF
|-9
|EURNZD
|7
|EURCAD
|-1
|USDCAD
|1
|EURJPY
|9
|GBPJPY
|-9
|EURCHF
|4
|GBPAUD
|-3
|GBPNZD
|-3
|NZDUSD
|-5
|AUDUSD
|-4
|CADJPY
|-5
|EURGBP
|8
|EURAUD
|-11
|AUDNZD
|-1
|NZDCHF
|-10
|AUDCAD
|-3
|CADCHF
|-5
|AUDCHF
|6
|GBPCAD
|-7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|.US30Cash
|34K
|XAUUSD
|120K
|.US500Cash
|-9.6K
|GBPUSD
|4.5K
|EURUSD
|3.1K
|.USTECHCash
|-8.7K
|NZDCAD
|-676
|USDJPY
|2.3K
|USDCHF
|-703
|EURNZD
|1.3K
|EURCAD
|744
|USDCAD
|204
|EURJPY
|1.4K
|GBPJPY
|-1.4K
|EURCHF
|396
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|-337
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|-467
|NZDUSD
|-239
|AUDUSD
|-165
|CADJPY
|-161
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|186
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|-1.3K
|AUDNZD
|665
|NZDCHF
|-334
|AUDCAD
|-358
|CADCHF
|-134
|AUDCHF
|468
|GBPCAD
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +153.27 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +76.93 USD
最大连续亏损: -177.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 2
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.17 × 6
|
IronFXBM-Real4
|0.24 × 153
|
TTCM-Live3
|0.29 × 7
|
JustForex-Live
|0.30 × 217
|
UniverseWheel-Live
|0.31 × 96
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Pepperstone-Demo01
|0.32 × 1621
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
|
RoboForexDE-ECN
|0.34 × 90
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 110
|
Axi-US07-Live
|0.37 × 43
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
|
ICMarkets-Live3
|0.38 × 269
|
RoboForexEU-ECN
|0.39 × 1206
Well balanced portfilo for long-term growth.
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
638%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
38
99%
1 141
68%
64%
1.94
1.30
USD
USD
21%
1:500