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Martin Sabljak

Algoverse Portfolio

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交易:
1 141
盈利交易:
785 (68.79%)
亏损交易:
356 (31.20%)
最好交易:
153.27 USD
最差交易:
-50.50 USD
毛利:
3 049.63 USD (377 148 pips)
毛利亏损:
-1 571.23 USD (234 056 pips)
最大连续赢利:
26 (76.93 USD)
最大连续盈利:
264.61 USD (7)
夏普比率:
0.13
交易活动:
63.97%
最大入金加载:
55.30%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
8 小时
采收率:
8.31
长期交易:
581 (50.92%)
短期交易:
560 (49.08%)
利润因子:
1.94
预期回报:
1.30 USD
平均利润:
3.88 USD
平均损失:
-4.41 USD
最大连续失误:
11 (-177.99 USD)
最大连续亏损:
-177.99 USD (11)
每月增长:
8.68%
年度预测:
105.31%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
28.83 USD
最大值:
177.99 USD (15.28%)
相对跌幅:
结余:
16.99% (41.49 USD)
净值:
21.39% (334.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
.US30Cash 410
XAUUSD 247
.US500Cash 152
GBPUSD 133
EURUSD 113
.USTECHCash 32
NZDCAD 5
USDJPY 4
USDCHF 4
EURNZD 4
EURCAD 4
USDCAD 3
EURJPY 3
GBPJPY 3
EURCHF 2
GBPAUD 2
GBPNZD 2
NZDUSD 2
AUDUSD 2
CADJPY 2
EURGBP 2
EURAUD 2
AUDNZD 2
NZDCHF 2
AUDCAD 1
CADCHF 1
AUDCHF 1
GBPCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
.US30Cash 351
XAUUSD 1.2K
.US500Cash -33
GBPUSD 37
EURUSD 25
.USTECHCash -12
NZDCAD -13
USDJPY 15
USDCHF -9
EURNZD 7
EURCAD -1
USDCAD 1
EURJPY 9
GBPJPY -9
EURCHF 4
GBPAUD -3
GBPNZD -3
NZDUSD -5
AUDUSD -4
CADJPY -5
EURGBP 8
EURAUD -11
AUDNZD -1
NZDCHF -10
AUDCAD -3
CADCHF -5
AUDCHF 6
GBPCAD -7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
.US30Cash 34K
XAUUSD 120K
.US500Cash -9.6K
GBPUSD 4.5K
EURUSD 3.1K
.USTECHCash -8.7K
NZDCAD -676
USDJPY 2.3K
USDCHF -703
EURNZD 1.3K
EURCAD 744
USDCAD 204
EURJPY 1.4K
GBPJPY -1.4K
EURCHF 396
GBPAUD -337
GBPNZD -467
NZDUSD -239
AUDUSD -165
CADJPY -161
EURGBP 186
EURAUD -1.3K
AUDNZD 665
NZDCHF -334
AUDCAD -358
CADCHF -134
AUDCHF 468
GBPCAD -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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ForexBrokerInc-Main
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EurotradeSA-Live01
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TMGM.TradeMax-Live9
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EuromarketFX-Live
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CapitalComBY-Real
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TrioMarkets-Live Server
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Afterprime-Live AP
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LibertexCom-MT4 Market Real Server
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TTCM-Live
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
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N1CapitalMarkets-Live
0.17 × 6
IronFXBM-Real4
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TTCM-Live3
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JustForex-Live
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UniverseWheel-Live
0.31 × 96
Exness-Real18
0.31 × 16
Pepperstone-Demo01
0.32 × 1621
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
RoboForexDE-ECN
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Tickmill-Live10
0.35 × 110
Axi-US07-Live
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ICMarkets-Live17
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ICMarkets-Live3
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Well balanced portfilo for long-term growth. 
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