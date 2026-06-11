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Martin Sabljak

Algoverse Portfolio

Martin Sabljak
Martin Sabljak

Martin Sabljak

0 reviews
Reliability
37 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 668%
RoboForex-ECN
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 132
Profit Trades:
781 (68.99%)
Loss Trades:
351 (31.01%)
Best trade:
153.27 USD
Worst trade:
-50.50 USD
Gross Profit:
3 016.50 USD (373 721 pips)
Gross Loss:
-1 469.80 USD (223 942 pips)
Maximum consecutive wins:
26 (76.93 USD)
Maximal consecutive profit:
264.61 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading activity:
60.95%
Max deposit load:
55.30%
Latest trade:
17 hours ago
Trades per week:
23
Avg holding time:
8 hours
Recovery Factor:
8.69
Long Trades:
573 (50.62%)
Short Trades:
559 (49.38%)
Profit Factor:
2.05
Expected Payoff:
1.37 USD
Average Profit:
3.86 USD
Average Loss:
-4.19 USD
Maximum consecutive losses:
11 (-177.99 USD)
Maximal consecutive loss:
-177.99 USD (11)
Monthly growth:
14.89%
Annual Forecast:
180.72%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
28.83 USD
Maximal:
177.99 USD (15.28%)
Relative drawdown:
By Balance:
16.99% (41.49 USD)
By Equity:
21.39% (334.50 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
.US30Cash 407
XAUUSD 241
.US500Cash 152
GBPUSD 133
EURUSD 113
.USTECHCash 32
NZDCAD 5
USDJPY 4
USDCHF 4
EURNZD 4
EURCAD 4
USDCAD 3
EURJPY 3
GBPJPY 3
EURCHF 2
GBPAUD 2
GBPNZD 2
NZDUSD 2
AUDUSD 2
CADJPY 2
EURGBP 2
EURAUD 2
AUDNZD 2
NZDCHF 2
AUDCAD 1
CADCHF 1
AUDCHF 1
GBPCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
.US30Cash 350
XAUUSD 1.2K
.US500Cash -33
GBPUSD 37
EURUSD 25
.USTECHCash -12
NZDCAD -13
USDJPY 15
USDCHF -9
EURNZD 7
EURCAD -1
USDCAD 1
EURJPY 9
GBPJPY -9
EURCHF 4
GBPAUD -3
GBPNZD -3
NZDUSD -5
AUDUSD -4
CADJPY -5
EURGBP 8
EURAUD -11
AUDNZD -1
NZDCHF -10
AUDCAD -3
CADCHF -5
AUDCHF 6
GBPCAD -7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
.US30Cash 34K
XAUUSD 126K
.US500Cash -9.6K
GBPUSD 4.5K
EURUSD 3.1K
.USTECHCash -8.7K
NZDCAD -676
USDJPY 2.3K
USDCHF -703
EURNZD 1.3K
EURCAD 744
USDCAD 204
EURJPY 1.4K
GBPJPY -1.4K
EURCHF 396
GBPAUD -337
GBPNZD -467
NZDUSD -239
AUDUSD -165
CADJPY -161
EURGBP 186
EURAUD -1.3K
AUDNZD 665
NZDCHF -334
AUDCAD -358
CADCHF -134
AUDCHF 468
GBPCAD -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +153.27 USD
Worst trade: -51 USD
Maximum consecutive wins: 7
Maximum consecutive losses: 11
Maximal consecutive profit: +76.93 USD
Maximal consecutive loss: -177.99 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
0.00 × 1
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 2
TTCM-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
N1CapitalMarkets-Live
0.17 × 6
IronFXBM-Real4
0.24 × 153
TTCM-Live3
0.29 × 7
JustForex-Live
0.30 × 217
UniverseWheel-Live
0.31 × 96
Exness-Real18
0.31 × 16
Pepperstone-Demo01
0.32 × 1621
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
RoboForexDE-ECN
0.34 × 90
Tickmill-Live10
0.35 × 110
Axi-US07-Live
0.37 × 43
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
ICMarkets-Live3
0.38 × 269
534 more...
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Well balanced portfilo for long-term growth. 
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Algoverse Portfolio
30 USD per month
668%
0
0
USD
1.8K
USD
37
99%
1 132
68%
61%
2.05
1.37
USD
21%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

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