- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
1 132
Profit Trades:
781 (68.99%)
Loss Trades:
351 (31.01%)
Best trade:
153.27 USD
Worst trade:
-50.50 USD
Gross Profit:
3 016.50 USD (373 721 pips)
Gross Loss:
-1 469.80 USD (223 942 pips)
Maximum consecutive wins:
26 (76.93 USD)
Maximal consecutive profit:
264.61 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading activity:
60.95%
Max deposit load:
55.30%
Latest trade:
17 hours ago
Trades per week:
23
Avg holding time:
8 hours
Recovery Factor:
8.69
Long Trades:
573 (50.62%)
Short Trades:
559 (49.38%)
Profit Factor:
2.05
Expected Payoff:
1.37 USD
Average Profit:
3.86 USD
Average Loss:
-4.19 USD
Maximum consecutive losses:
11 (-177.99 USD)
Maximal consecutive loss:
-177.99 USD (11)
Monthly growth:
14.89%
Annual Forecast:
180.72%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
28.83 USD
Maximal:
177.99 USD (15.28%)
Relative drawdown:
By Balance:
16.99% (41.49 USD)
By Equity:
21.39% (334.50 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|407
|XAUUSD
|241
|.US500Cash
|152
|GBPUSD
|133
|EURUSD
|113
|.USTECHCash
|32
|NZDCAD
|5
|USDJPY
|4
|USDCHF
|4
|EURNZD
|4
|EURCAD
|4
|USDCAD
|3
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|3
|EURCHF
|2
|GBPAUD
|2
|GBPNZD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|2
|EURGBP
|2
|EURAUD
|2
|AUDNZD
|2
|NZDCHF
|2
|AUDCAD
|1
|CADCHF
|1
|AUDCHF
|1
|GBPCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|.US30Cash
|350
|XAUUSD
|1.2K
|.US500Cash
|-33
|GBPUSD
|37
|EURUSD
|25
|.USTECHCash
|-12
|NZDCAD
|-13
|USDJPY
|15
|USDCHF
|-9
|EURNZD
|7
|EURCAD
|-1
|USDCAD
|1
|EURJPY
|9
|GBPJPY
|-9
|EURCHF
|4
|GBPAUD
|-3
|GBPNZD
|-3
|NZDUSD
|-5
|AUDUSD
|-4
|CADJPY
|-5
|EURGBP
|8
|EURAUD
|-11
|AUDNZD
|-1
|NZDCHF
|-10
|AUDCAD
|-3
|CADCHF
|-5
|AUDCHF
|6
|GBPCAD
|-7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|.US30Cash
|34K
|XAUUSD
|126K
|.US500Cash
|-9.6K
|GBPUSD
|4.5K
|EURUSD
|3.1K
|.USTECHCash
|-8.7K
|NZDCAD
|-676
|USDJPY
|2.3K
|USDCHF
|-703
|EURNZD
|1.3K
|EURCAD
|744
|USDCAD
|204
|EURJPY
|1.4K
|GBPJPY
|-1.4K
|EURCHF
|396
|GBPAUD
|-337
|GBPNZD
|-467
|NZDUSD
|-239
|AUDUSD
|-165
|CADJPY
|-161
|EURGBP
|186
|EURAUD
|-1.3K
|AUDNZD
|665
|NZDCHF
|-334
|AUDCAD
|-358
|CADCHF
|-134
|AUDCHF
|468
|GBPCAD
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +153.27 USD
Worst trade: -51 USD
Maximum consecutive wins: 7
Maximum consecutive losses: 11
Maximal consecutive profit: +76.93 USD
Maximal consecutive loss: -177.99 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|0.00 × 1
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 2
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.17 × 6
|
IronFXBM-Real4
|0.24 × 153
|
TTCM-Live3
|0.29 × 7
|
JustForex-Live
|0.30 × 217
|
UniverseWheel-Live
|0.31 × 96
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Pepperstone-Demo01
|0.32 × 1621
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
|
RoboForexDE-ECN
|0.34 × 90
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 110
|
Axi-US07-Live
|0.37 × 43
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
|
ICMarkets-Live3
|0.38 × 269
Well balanced portfilo for long-term growth.
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
668%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
37
99%
1 132
68%
61%
2.05
1.37
USD
USD
21%
1:500