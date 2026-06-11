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Сигналы / MetaTrader 5 / Setup Russo
Caio Cesar Rodrigues

Setup Russo

Caio Cesar Rodrigues
Caio Cesar Rodrigues

Caio Cesar Rodrigues

0 отзывов
Надежность
92 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 44%
FotMarkets-Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
750
Прибыльных трейдов:
558 (74.40%)
Убыточных трейдов:
192 (25.60%)
Лучший трейд:
273.44 USD
Худший трейд:
-268.76 USD
Общая прибыль:
3 443.97 USD (4 188 254 pips)
Общий убыток:
-2 635.52 USD (2 037 797 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (79.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
294.06 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
39.06%
Макс. загрузка депозита:
8.13%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.61
Длинных трейдов:
314 (41.87%)
Коротких трейдов:
436 (58.13%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
6.17 USD
Средний убыток:
-13.73 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-50.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-277.11 USD (3)
Прирост в месяц:
-6.48%
Годовой прогноз:
-78.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
92.90 USD
Максимальная:
502.79 USD (16.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.13% (343.94 USD)
По эквити:
6.42% (191.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 201
US100Cash 105
US30Cash 74
GER40Cash 63
BTCUSD 50
USDJPY 48
EURUSD 41
GBPUSD 40
US500Cash 27
USDCAD 19
USDCHF 19
AUDUSD 18
NZDUSD 12
SILVER 11
UK100Cash 8
GBPJPY 7
XAUEUR 6
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 73
US100Cash 248
US30Cash 92
GER40Cash 126
BTCUSD 207
USDJPY 107
EURUSD -31
GBPUSD -161
US500Cash -14
USDCAD -38
USDCHF -5
AUDUSD 70
NZDUSD -23
SILVER 150
UK100Cash 6
GBPJPY -16
XAUEUR 21
AUDCAD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 20K
US100Cash 58K
US30Cash 4.1K
GER40Cash 83K
BTCUSD 2M
USDJPY 2.3K
EURUSD 1.9K
GBPUSD -2.6K
US500Cash -14K
USDCAD -298
USDCHF 533
AUDUSD 418
NZDUSD -148
SILVER 3K
UK100Cash 5K
GBPJPY -1.8K
XAUEUR 1.1K
AUDCAD -215
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +273.44 USD
Худший трейд: -269 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +79.02 USD
Макс. убыток в серии: -50.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FotMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.05 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.02 21:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.11 18:41
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.03% of days out of 584 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Setup Russo
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
2.7K
USD
92
0%
750
74%
39%
1.30
1.08
USD
16%
1:500
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