- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
750
Прибыльных трейдов:
558 (74.40%)
Убыточных трейдов:
192 (25.60%)
Лучший трейд:
273.44 USD
Худший трейд:
-268.76 USD
Общая прибыль:
3 443.97 USD (4 188 254 pips)
Общий убыток:
-2 635.52 USD (2 037 797 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (79.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
294.06 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
39.06%
Макс. загрузка депозита:
8.13%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.61
Длинных трейдов:
314 (41.87%)
Коротких трейдов:
436 (58.13%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
6.17 USD
Средний убыток:
-13.73 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-50.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-277.11 USD (3)
Прирост в месяц:
-6.48%
Годовой прогноз:
-78.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
92.90 USD
Максимальная:
502.79 USD (16.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.13% (343.94 USD)
По эквити:
6.42% (191.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|201
|US100Cash
|105
|US30Cash
|74
|GER40Cash
|63
|BTCUSD
|50
|USDJPY
|48
|EURUSD
|41
|GBPUSD
|40
|US500Cash
|27
|USDCAD
|19
|USDCHF
|19
|AUDUSD
|18
|NZDUSD
|12
|SILVER
|11
|UK100Cash
|8
|GBPJPY
|7
|XAUEUR
|6
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|73
|US100Cash
|248
|US30Cash
|92
|GER40Cash
|126
|BTCUSD
|207
|USDJPY
|107
|EURUSD
|-31
|GBPUSD
|-161
|US500Cash
|-14
|USDCAD
|-38
|USDCHF
|-5
|AUDUSD
|70
|NZDUSD
|-23
|SILVER
|150
|UK100Cash
|6
|GBPJPY
|-16
|XAUEUR
|21
|AUDCAD
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|20K
|US100Cash
|58K
|US30Cash
|4.1K
|GER40Cash
|83K
|BTCUSD
|2M
|USDJPY
|2.3K
|EURUSD
|1.9K
|GBPUSD
|-2.6K
|US500Cash
|-14K
|USDCAD
|-298
|USDCHF
|533
|AUDUSD
|418
|NZDUSD
|-148
|SILVER
|3K
|UK100Cash
|5K
|GBPJPY
|-1.8K
|XAUEUR
|1.1K
|AUDCAD
|-215
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +273.44 USD
Худший трейд: -269 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +79.02 USD
Макс. убыток в серии: -50.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FotMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
92
0%
750
74%
39%
1.30
1.08
USD
USD
16%
1:500