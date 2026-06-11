信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Setup Russo
Caio Cesar Rodrigues

Setup Russo

Caio Cesar Rodrigues
Caio Cesar Rodrigues

Caio Cesar Rodrigues

0条评论
可靠性
92
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 44%
FotMarkets-Server
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
750
盈利交易:
558 (74.40%)
亏损交易:
192 (25.60%)
最好交易:
273.44 USD
最差交易:
-268.76 USD
毛利:
3 443.97 USD (4 188 254 pips)
毛利亏损:
-2 635.52 USD (2 037 797 pips)
最大连续赢利:
41 (79.02 USD)
最大连续盈利:
294.06 USD (32)
夏普比率:
0.05
交易活动:
36.37%
最大入金加载:
8.13%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.61
长期交易:
314 (41.87%)
短期交易:
436 (58.13%)
利润因子:
1.31
预期回报:
1.08 USD
平均利润:
6.17 USD
平均损失:
-13.73 USD
最大连续失误:
9 (-50.97 USD)
最大连续亏损:
-277.11 USD (3)
每月增长:
-10.45%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
92.90 USD
最大值:
502.79 USD (16.25%)
相对跌幅:
结余:
16.13% (343.94 USD)
净值:
6.42% (191.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 201
US100Cash 105
US30Cash 74
GER40Cash 63
BTCUSD 50
USDJPY 48
EURUSD 41
GBPUSD 40
US500Cash 27
USDCAD 19
USDCHF 19
AUDUSD 18
NZDUSD 12
SILVER 11
UK100Cash 8
GBPJPY 7
XAUEUR 6
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 73
US100Cash 248
US30Cash 92
GER40Cash 126
BTCUSD 207
USDJPY 107
EURUSD -31
GBPUSD -161
US500Cash -14
USDCAD -38
USDCHF -5
AUDUSD 70
NZDUSD -23
SILVER 150
UK100Cash 6
GBPJPY -16
XAUEUR 21
AUDCAD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 20K
US100Cash 58K
US30Cash 4.1K
GER40Cash 83K
BTCUSD 2M
USDJPY 2.3K
EURUSD 1.9K
GBPUSD -2.6K
US500Cash -14K
USDCAD -298
USDCHF 533
AUDUSD 418
NZDUSD -148
SILVER 3K
UK100Cash 5K
GBPJPY -1.8K
XAUEUR 1.1K
AUDCAD -215
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +273.44 USD
最差交易: -269 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +79.02 USD
最大连续亏损: -50.97 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FotMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.12 04:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.05 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.02 21:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.11 18:41
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.03% of days out of 584 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Setup Russo
每月30 USD
44%
0
0
USD
2.7K
USD
92
0%
750
74%
36%
1.30
1.08
USD
16%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载