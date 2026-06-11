- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
750
盈利交易:
558 (74.40%)
亏损交易:
192 (25.60%)
最好交易:
273.44 USD
最差交易:
-268.76 USD
毛利:
3 443.97 USD (4 188 254 pips)
毛利亏损:
-2 635.52 USD (2 037 797 pips)
最大连续赢利:
41 (79.02 USD)
最大连续盈利:
294.06 USD (32)
夏普比率:
0.05
交易活动:
36.37%
最大入金加载:
8.13%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.61
长期交易:
314 (41.87%)
短期交易:
436 (58.13%)
利润因子:
1.31
预期回报:
1.08 USD
平均利润:
6.17 USD
平均损失:
-13.73 USD
最大连续失误:
9 (-50.97 USD)
最大连续亏损:
-277.11 USD (3)
每月增长:
-10.45%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
92.90 USD
最大值:
502.79 USD (16.25%)
相对跌幅:
结余:
16.13% (343.94 USD)
净值:
6.42% (191.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|201
|US100Cash
|105
|US30Cash
|74
|GER40Cash
|63
|BTCUSD
|50
|USDJPY
|48
|EURUSD
|41
|GBPUSD
|40
|US500Cash
|27
|USDCAD
|19
|USDCHF
|19
|AUDUSD
|18
|NZDUSD
|12
|SILVER
|11
|UK100Cash
|8
|GBPJPY
|7
|XAUEUR
|6
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|73
|US100Cash
|248
|US30Cash
|92
|GER40Cash
|126
|BTCUSD
|207
|USDJPY
|107
|EURUSD
|-31
|GBPUSD
|-161
|US500Cash
|-14
|USDCAD
|-38
|USDCHF
|-5
|AUDUSD
|70
|NZDUSD
|-23
|SILVER
|150
|UK100Cash
|6
|GBPJPY
|-16
|XAUEUR
|21
|AUDCAD
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|20K
|US100Cash
|58K
|US30Cash
|4.1K
|GER40Cash
|83K
|BTCUSD
|2M
|USDJPY
|2.3K
|EURUSD
|1.9K
|GBPUSD
|-2.6K
|US500Cash
|-14K
|USDCAD
|-298
|USDCHF
|533
|AUDUSD
|418
|NZDUSD
|-148
|SILVER
|3K
|UK100Cash
|5K
|GBPJPY
|-1.8K
|XAUEUR
|1.1K
|AUDCAD
|-215
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +273.44 USD
最差交易: -269 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +79.02 USD
最大连续亏损: -50.97 USD
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无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
44%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
92
0%
750
74%
36%
1.30
1.08
USD
USD
16%
1:500