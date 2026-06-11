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Сигналы / MetaTrader 4 / Vfundv Amarkets Mt4
Houman Gholamhossein Momayez

Vfundv Amarkets Mt4

Houman Gholamhossein Momayez
Houman Gholamhossein Momayez

Houman Gholamhossein Momayez

1 тема
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 215%
AMarkets-Real
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
92 (56.79%)
Убыточных трейдов:
70 (43.21%)
Лучший трейд:
776.71 USD
Худший трейд:
-251.75 USD
Общая прибыль:
7 574.20 USD (422 248 pips)
Общий убыток:
-3 270.76 USD (71 357 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (610.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 374.05 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
84.76%
Макс. загрузка депозита:
30.83%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
6.23
Длинных трейдов:
62 (38.27%)
Коротких трейдов:
100 (61.73%)
Профит фактор:
2.32
Мат. ожидание:
26.56 USD
Средняя прибыль:
82.33 USD
Средний убыток:
-46.73 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-191.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-281.90 USD (3)
Прирост в месяц:
92.94%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
690.60 USD (12.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.55% (688.00 USD)
По эквити:
5.99% (201.99 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 59
S&P500 24
XAGUSDb 16
EURNZDb 15
NZDUSDb 11
Nasdaq100 9
NZDCHFb 8
DowJones30 7
AUDUSDb 5
USDCADb 4
WTI 2
EURUSDb 1
GBPUSDb 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 2.5K
S&P500 528
XAGUSDb -43
EURNZDb 260
NZDUSDb -13
Nasdaq100 377
NZDCHFb 238
DowJones30 478
AUDUSDb -18
USDCADb 104
WTI -63
EURUSDb 61
GBPUSDb -62
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 127K
S&P500 3.1K
XAGUSDb 133
EURNZDb 3.2K
NZDUSDb -16
Nasdaq100 214K
NZDCHFb 706
DowJones30 1.1K
AUDUSDb 87
USDCADb 1.5K
WTI -107
EURUSDb 248
GBPUSDb -117
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +776.71 USD
Худший трейд: -252 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +610.76 USD
Макс. убыток в серии: -191.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.50 × 153
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VFUNDV

VFUNDV is a disciplined multi-market trading strategy built around one core principle: protect capital first, grow it second.

The strategy focuses primarily on swing trading while selectively capturing high-probability short-term opportunities across Forex, Gold, Silver, Crude Oil, Bitcoin, and major US indices.

Rather than pursuing constant aggressive exposure, risk is actively adjusted according to market conditions. Capital allocation is dynamic, allowing strong performance during favorable periods while reducing exposure during drawdowns.

The objective is not simply to generate high returns, but to achieve them with disciplined risk management and controlled capital preservation.

Every position is executed with predefined risk parameters, consistent execution, and a strict focus on maintaining long-term sustainability.

High performance is welcomed. Risk discipline is never compromised.


Нет отзывов
2026.08.03 10:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 20:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 08:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 18:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 18:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 06:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 11:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 10:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.11 20:15
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.30 15:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.25 08:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.25 08:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.16 23:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.11 23:45
Share of trading days is too low
2026.06.11 23:45
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.11 22:45
Share of trading days is too low
2026.06.11 22:45
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.11 11:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Vfundv Amarkets Mt4
50 USD в месяц
215%
0
0
USD
6.3K
USD
9
0%
162
56%
85%
2.31
26.56
USD
13%
1:100
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