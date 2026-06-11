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Сигналы / MetaTrader 4 / XAUUSD and DJ30
Jia Wei Li

XAUUSD and DJ30

Jia Wei Li
Jia Wei Li

Jia Wei Li

0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -7%
RockfortMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
147
Прибыльных трейдов:
79 (53.74%)
Убыточных трейдов:
68 (46.26%)
Лучший трейд:
452.20 USD
Худший трейд:
-313.35 USD
Общая прибыль:
8 048.63 USD (95 862 pips)
Общий убыток:
-8 704.62 USD (187 416 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 655.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 655.80 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
9.78%
Макс. загрузка депозита:
5.96%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
50 (34.01%)
Коротких трейдов:
97 (65.99%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-4.46 USD
Средняя прибыль:
101.88 USD
Средний убыток:
-128.01 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 454.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 454.20 USD (11)
Прирост в месяц:
-18.50%
Алготрейдинг:
73%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
929.19 USD
Максимальная:
3 088.12 USD (25.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.40% (3 088.12 USD)
По эквити:
11.75% (1 129.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 137
DJ30 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -27
DJ30 -629
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -2.1K
DJ30 -89K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +452.20 USD
Худший трейд: -313 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 655.80 USD
Макс. убыток в серии: -1 454.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RockfortMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Мой основной торговый инструмент — золото (XAUUSD). Я использую внутридневную стратегию, сочетающую следование за трендом на нескольких таймфреймах с входами по откатам. Я не держу позиции на ночь, не увеличиваю позиции и не усредняю убытки; все сделки выполняются с чётко установленным стоп-лоссом.

Стратегия определяет основной рыночный тренд на часовом графике, анализируя расположение 60-периодной и 120-периодной скользящих средних для выявления направления движения рынка (бычье или медвежье). Индикатор полос Боллинджера используется для оценки ценового диапазона и ключевых уровней поддержки и сопротивления. Возможности для высоковероятного входа ищутся на 5-минутном графике, а индикатор Stochastic подтверждает изменения краткосрочной динамики.

Торговый стиль преимущественно следование за трендом, с акцентом на захват возможностей по откатам, избегая покупки на максимумах и продажи на минимумах. Все позиции управляются по фиксированной модели риска, с динамической корректировкой объёма в зависимости от расстояния до стоп-лосса, чтобы каждая сделка имела контролируемый риск.

Меры управления рисками:

  1. Максимальный убыток по одной сделке не превышает 2% от общего капитала;
  2. Максимальная суммарная дневная потеря не превышает 5% от капитала;
  3. Максимальная просадка счета ограничена 30%; при достижении этого уровня торговля останавливается и стратегия пересматривается.

Стратегия направлена на долгосрочный стабильный рост. Она не использует высокочастотную торговлю или высокий кредитный плечо для получения прибыли, уделяя приоритетное внимание сохранности капитала, контролю рисков и стабильности кривой доходности.


Нет отзывов
2026.08.07 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 17:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 19:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.11 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.11 08:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUUSD and DJ30
30 USD в месяц
-7%
0
0
USD
9.3K
USD
10
73%
147
53%
10%
0.92
-4.46
USD
25%
1:500
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