- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|137
|DJ30
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-27
|DJ30
|-629
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|DJ30
|-89K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RockfortMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Мой основной торговый инструмент — золото (XAUUSD). Я использую внутридневную стратегию, сочетающую следование за трендом на нескольких таймфреймах с входами по откатам. Я не держу позиции на ночь, не увеличиваю позиции и не усредняю убытки; все сделки выполняются с чётко установленным стоп-лоссом.
Стратегия определяет основной рыночный тренд на часовом графике, анализируя расположение 60-периодной и 120-периодной скользящих средних для выявления направления движения рынка (бычье или медвежье). Индикатор полос Боллинджера используется для оценки ценового диапазона и ключевых уровней поддержки и сопротивления. Возможности для высоковероятного входа ищутся на 5-минутном графике, а индикатор Stochastic подтверждает изменения краткосрочной динамики.
Торговый стиль преимущественно следование за трендом, с акцентом на захват возможностей по откатам, избегая покупки на максимумах и продажи на минимумах. Все позиции управляются по фиксированной модели риска, с динамической корректировкой объёма в зависимости от расстояния до стоп-лосса, чтобы каждая сделка имела контролируемый риск.
Меры управления рисками:
- Максимальный убыток по одной сделке не превышает 2% от общего капитала;
- Максимальная суммарная дневная потеря не превышает 5% от капитала;
- Максимальная просадка счета ограничена 30%; при достижении этого уровня торговля останавливается и стратегия пересматривается.
Стратегия направлена на долгосрочный стабильный рост. Она не использует высокочастотную торговлю или высокий кредитный плечо для получения прибыли, уделяя приоритетное внимание сохранности капитала, контролю рисков и стабильности кривой доходности.
USD
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