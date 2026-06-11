Мой основной торговый инструмент — золото (XAUUSD). Я использую внутридневную стратегию, сочетающую следование за трендом на нескольких таймфреймах с входами по откатам. Я не держу позиции на ночь, не увеличиваю позиции и не усредняю убытки; все сделки выполняются с чётко установленным стоп-лоссом.

Стратегия определяет основной рыночный тренд на часовом графике, анализируя расположение 60-периодной и 120-периодной скользящих средних для выявления направления движения рынка (бычье или медвежье). Индикатор полос Боллинджера используется для оценки ценового диапазона и ключевых уровней поддержки и сопротивления. Возможности для высоковероятного входа ищутся на 5-минутном графике, а индикатор Stochastic подтверждает изменения краткосрочной динамики.

Торговый стиль преимущественно следование за трендом, с акцентом на захват возможностей по откатам, избегая покупки на максимумах и продажи на минимумах. Все позиции управляются по фиксированной модели риска, с динамической корректировкой объёма в зависимости от расстояния до стоп-лосса, чтобы каждая сделка имела контролируемый риск.

Меры управления рисками:

Максимальный убыток по одной сделке не превышает 2% от общего капитала; Максимальная суммарная дневная потеря не превышает 5% от капитала; Максимальная просадка счета ограничена 30%; при достижении этого уровня торговля останавливается и стратегия пересматривается.

Стратегия направлена на долгосрочный стабильный рост. Она не использует высокочастотную торговлю или высокий кредитный плечо для получения прибыли, уделяя приоритетное внимание сохранности капитала, контролю рисков и стабильности кривой доходности.