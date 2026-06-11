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Jia Wei Li

XAUUSD and DJ30

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交易:
153
盈利交易:
80 (52.28%)
亏损交易:
73 (47.71%)
最好交易:
452.20 USD
最差交易:
-313.35 USD
毛利:
8 174.83 USD (97 123 pips)
毛利亏损:
-9 080.72 USD (191 175 pips)
最大连续赢利:
15 (1 655.80 USD)
最大连续盈利:
1 655.80 USD (15)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
9.78%
最大入金加载:
5.96%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.29
长期交易:
52 (33.99%)
短期交易:
101 (66.01%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-5.92 USD
平均利润:
102.19 USD
平均损失:
-124.39 USD
最大连续失误:
11 (-1 454.20 USD)
最大连续亏损:
-1 454.20 USD (11)
每月增长:
-21.74%
算法交易:
74%
结余跌幅:
绝对:
929.19 USD
最大值:
3 088.12 USD (25.40%)
相对跌幅:
结余:
25.40% (3 088.12 USD)
净值:
11.75% (1 129.90 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 143
DJ30 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -277
DJ30 -629
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -4.6K
DJ30 -89K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最大连续赢利: 15
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RockfortMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

本人主要交易品种为黄金（XAUUSD），采用多周期趋势跟踪结合回调入场的日内短线交易策略，不持仓过夜，不加仓、不扛单，所有交易均设定明确止损。

策略以1小时周期判断市场主趋势，通过60均线与120均线的排列关系识别多空方向；结合布林通道判断价格运行区间及关键支撑阻力位置；在5分钟周期寻找高概率入场机会，并辅以Stochastic指标确认市场短线动能变化。

交易风格以顺势交易为主，重点捕捉趋势中的回调买卖机会，避免追涨杀跌。所有仓位均采用固定风险管理模式，根据止损距离动态调整仓位大小，确保每笔交易风险可控。

风险控制方面：
1、单笔交易最大亏损不超过账户总资金的2%；
2、单日累计亏损不超过账户总资金的5%；
3、账户整体最大回撤控制在30%以内，达到预设风险线将主动停止交易并重新评估策略。

本策略追求长期稳定增长，不以高频交易和高杠杆博取收益，更注重资金安全、风险控制及收益曲线的稳定性。

没有评论
2026.08.07 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 17:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 19:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.11 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.11 08:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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