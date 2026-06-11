- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
153
盈利交易:
80 (52.28%)
亏损交易:
73 (47.71%)
最好交易:
452.20 USD
最差交易:
-313.35 USD
毛利:
8 174.83 USD (97 123 pips)
毛利亏损:
-9 080.72 USD (191 175 pips)
最大连续赢利:
15 (1 655.80 USD)
最大连续盈利:
1 655.80 USD (15)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
9.78%
最大入金加载:
5.96%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.29
长期交易:
52 (33.99%)
短期交易:
101 (66.01%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-5.92 USD
平均利润:
102.19 USD
平均损失:
-124.39 USD
最大连续失误:
11 (-1 454.20 USD)
最大连续亏损:
-1 454.20 USD (11)
每月增长:
-21.74%
算法交易:
74%
结余跌幅:
绝对:
929.19 USD
最大值:
3 088.12 USD (25.40%)
相对跌幅:
结余:
25.40% (3 088.12 USD)
净值:
11.75% (1 129.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|DJ30
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-277
|DJ30
|-629
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-4.6K
|DJ30
|-89K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +452.20 USD
最差交易: -313 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +1 655.80 USD
最大连续亏损: -1 454.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RockfortMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
本人主要交易品种为黄金（XAUUSD），采用多周期趋势跟踪结合回调入场的日内短线交易策略，不持仓过夜，不加仓、不扛单，所有交易均设定明确止损。
策略以1小时周期判断市场主趋势，通过60均线与120均线的排列关系识别多空方向；结合布林通道判断价格运行区间及关键支撑阻力位置；在5分钟周期寻找高概率入场机会，并辅以Stochastic指标确认市场短线动能变化。
交易风格以顺势交易为主，重点捕捉趋势中的回调买卖机会，避免追涨杀跌。所有仓位均采用固定风险管理模式，根据止损距离动态调整仓位大小，确保每笔交易风险可控。
风险控制方面：
1、单笔交易最大亏损不超过账户总资金的2%；
2、单日累计亏损不超过账户总资金的5%；
3、账户整体最大回撤控制在30%以内，达到预设风险线将主动停止交易并重新评估策略。
本策略追求长期稳定增长，不以高频交易和高杠杆博取收益，更注重资金安全、风险控制及收益曲线的稳定性。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-9%
0
0
USD
USD
9.1K
USD
USD
10
74%
153
52%
10%
0.90
-5.92
USD
USD
25%
1:500