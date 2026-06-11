Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 OANDA-GMT-5 Practice 0.00 × 1 ForexTime-Standard 2.00 × 1 Activtrades-Demo 3.00 × 2 RoboForex-FixCent 3.00 × 1 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 4.00 × 1 FBS-Real 4.00 × 1 InstaForex-Cent.com 5.42 × 12 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика