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Сигналы / MetaTrader 4 / XAUUSDSwingTrade
Ke Ming Ding

XAUUSDSwingTrade

Ke Ming Ding
Ke Ming Ding

Ke Ming Ding

0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2026 94%
FXCM-USDReal01
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
431
Прибыльных трейдов:
277 (64.26%)
Убыточных трейдов:
154 (35.73%)
Лучший трейд:
128.97 USD
Худший трейд:
-163.96 USD
Общая прибыль:
4 839.45 USD (2 464 704 pips)
Общий убыток:
-2 469.09 USD (1 552 596 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (249.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
410.76 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
84.81%
Макс. загрузка депозита:
10.84%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
9.35
Длинных трейдов:
197 (45.71%)
Коротких трейдов:
234 (54.29%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
5.50 USD
Средняя прибыль:
17.47 USD
Средний убыток:
-16.03 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-49.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-199.12 USD (3)
Прирост в месяц:
27.52%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42.06 USD
Максимальная:
253.46 USD (7.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.89% (253.46 USD)
По эквити:
35.08% (1 205.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 163
NAS100 83
JPN225 55
GER30 47
Copper 35
SPX500 35
CHN50 12
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
NAS100 332
JPN225 153
GER30 162
Copper 429
SPX500 206
CHN50 -1
USDJPY -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 90K
NAS100 249K
JPN225 426K
GER30 105K
Copper 7.1K
SPX500 22K
CHN50 13K
USDJPY -39
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +128.97 USD
Худший трейд: -164 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +249.45 USD
Макс. убыток в серии: -49.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
OANDA-GMT-5 Practice
0.00 × 1
ForexTime-Standard
2.00 × 1
Activtrades-Demo
3.00 × 2
RoboForex-FixCent
3.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
4.00 × 1
FBS-Real
4.00 × 1
InstaForex-Cent.com
5.42 × 12
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Нет отзывов
2026.08.10 10:19
No swaps are charged on the signal account
2026.07.28 13:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.06.26 04:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 02:56
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 13:48
No swaps are charged on the signal account
2026.06.25 12:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 10:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 03:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 01:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 00:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 20:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 19:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 17:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 14:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 13:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 06:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUUSDSwingTrade
3000 USD в месяц
94%
0
0
USD
4.9K
USD
12
0%
431
64%
85%
1.96
5.50
USD
35%
1:200
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