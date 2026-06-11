- Прирост
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Всего трейдов:
431
Прибыльных трейдов:
277 (64.26%)
Убыточных трейдов:
154 (35.73%)
Лучший трейд:
128.97 USD
Худший трейд:
-163.96 USD
Общая прибыль:
4 839.45 USD (2 464 704 pips)
Общий убыток:
-2 469.09 USD (1 552 596 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (249.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
410.76 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
84.81%
Макс. загрузка депозита:
10.84%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
9.35
Длинных трейдов:
197 (45.71%)
Коротких трейдов:
234 (54.29%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
5.50 USD
Средняя прибыль:
17.47 USD
Средний убыток:
-16.03 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-49.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-199.12 USD (3)
Прирост в месяц:
27.52%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42.06 USD
Максимальная:
253.46 USD (7.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.89% (253.46 USD)
По эквити:
35.08% (1 205.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|163
|NAS100
|83
|JPN225
|55
|GER30
|47
|Copper
|35
|SPX500
|35
|CHN50
|12
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.1K
|NAS100
|332
|JPN225
|153
|GER30
|162
|Copper
|429
|SPX500
|206
|CHN50
|-1
|USDJPY
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|90K
|NAS100
|249K
|JPN225
|426K
|GER30
|105K
|Copper
|7.1K
|SPX500
|22K
|CHN50
|13K
|USDJPY
|-39
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +128.97 USD
Худший трейд: -164 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +249.45 USD
Макс. убыток в серии: -49.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
OANDA-GMT-5 Practice
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|2.00 × 1
|
Activtrades-Demo
|3.00 × 2
|
RoboForex-FixCent
|3.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|4.00 × 1
|
FBS-Real
|4.00 × 1
|
InstaForex-Cent.com
|5.42 × 12
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
3000 USD в месяц
94%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
12
0%
431
64%
85%
1.96
5.50
USD
USD
35%
1:200