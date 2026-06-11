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Ke Ming Ding

XAUUSDSwingTrade

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交易:
439
盈利交易:
282 (64.23%)
亏损交易:
157 (35.76%)
最好交易:
128.97 USD
最差交易:
-163.96 USD
毛利:
4 958.99 USD (2 483 503 pips)
毛利亏损:
-2 631.01 USD (1 568 787 pips)
最大连续赢利:
12 (249.45 USD)
最大连续盈利:
410.76 USD (5)
夏普比率:
0.21
交易活动:
85.82%
最大入金加载:
10.84%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
13 小时
采收率:
9.18
长期交易:
198 (45.10%)
短期交易:
241 (54.90%)
利润因子:
1.88
预期回报:
5.30 USD
平均利润:
17.59 USD
平均损失:
-16.76 USD
最大连续失误:
8 (-49.00 USD)
最大连续亏损:
-199.12 USD (3)
每月增长:
21.32%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
42.06 USD
最大值:
253.46 USD (7.86%)
相对跌幅:
结余:
7.89% (253.46 USD)
净值:
35.08% (1 205.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 169
NAS100 84
JPN225 55
GER30 47
SPX500 36
Copper 35
CHN50 12
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1K
NAS100 339
JPN225 153
GER30 162
SPX500 221
Copper 429
CHN50 -1
USDJPY -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 84K
NAS100 256K
JPN225 426K
GER30 105K
SPX500 23K
Copper 7.1K
CHN50 13K
USDJPY -39
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
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最好交易: +128.97 USD
最差交易: -164 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +249.45 USD
最大连续亏损: -49.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-USDReal01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge02
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OANDA-GMT-5 Practice
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ForexTime-Standard
2.00 × 1
Activtrades-Demo
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RoboForex-FixCent
3.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
4.00 × 1
FBS-Real
4.00 × 1
InstaForex-Cent.com
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2026.08.10 10:19
No swaps are charged on the signal account
2026.07.28 13:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.06.26 04:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 02:56
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 13:48
No swaps are charged on the signal account
2026.06.25 12:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 10:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 03:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 01:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 00:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 20:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 19:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 17:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 14:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 13:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 06:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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XAUUSDSwingTrade
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USD
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0%
439
64%
86%
1.88
5.30
USD
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