- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
439
盈利交易:
282 (64.23%)
亏损交易:
157 (35.76%)
最好交易:
128.97 USD
最差交易:
-163.96 USD
毛利:
4 958.99 USD (2 483 503 pips)
毛利亏损:
-2 631.01 USD (1 568 787 pips)
最大连续赢利:
12 (249.45 USD)
最大连续盈利:
410.76 USD (5)
夏普比率:
0.21
交易活动:
85.82%
最大入金加载:
10.84%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
13 小时
采收率:
9.18
长期交易:
198 (45.10%)
短期交易:
241 (54.90%)
利润因子:
1.88
预期回报:
5.30 USD
平均利润:
17.59 USD
平均损失:
-16.76 USD
最大连续失误:
8 (-49.00 USD)
最大连续亏损:
-199.12 USD (3)
每月增长:
21.32%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
42.06 USD
最大值:
253.46 USD (7.86%)
相对跌幅:
结余:
7.89% (253.46 USD)
净值:
35.08% (1 205.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|169
|NAS100
|84
|JPN225
|55
|GER30
|47
|SPX500
|36
|Copper
|35
|CHN50
|12
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1K
|NAS100
|339
|JPN225
|153
|GER30
|162
|SPX500
|221
|Copper
|429
|CHN50
|-1
|USDJPY
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|84K
|NAS100
|256K
|JPN225
|426K
|GER30
|105K
|SPX500
|23K
|Copper
|7.1K
|CHN50
|13K
|USDJPY
|-39
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +128.97 USD
最差交易: -164 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +249.45 USD
最大连续亏损: -49.00 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
92%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
13
0%
439
64%
86%
1.88
5.30
USD
USD
35%
1:200