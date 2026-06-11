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Kavitha Ponnam

Vihari Gold Capitals

Kavitha Ponnam
Kavitha Ponnam

Kavitha Ponnam

0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 45 USD в месяц
прирост с 2026 18%
RoboForex-Prime
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
135
Прибыльных трейдов:
118 (87.40%)
Убыточных трейдов:
17 (12.59%)
Лучший трейд:
54.48 USD
Худший трейд:
-175.52 USD
Общая прибыль:
1 037.20 USD (75 618 pips)
Общий убыток:
-583.29 USD (52 839 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (332.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
332.68 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
73.76%
Макс. загрузка депозита:
4.34%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.69
Длинных трейдов:
85 (62.96%)
Коротких трейдов:
50 (37.04%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
3.36 USD
Средняя прибыль:
8.79 USD
Средний убыток:
-34.31 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-268.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-268.43 USD (3)
Прирост в месяц:
1.40%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
71.39 USD
Максимальная:
268.43 USD (8.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.06% (268.43 USD)
По эквити:
15.53% (398.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 110
GBPUSD 16
EURUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 334
GBPUSD 61
EURUSD 59
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 20K
GBPUSD 1.5K
EURUSD 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +54.48 USD
Худший трейд: -176 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +332.68 USD
Макс. убыток в серии: -268.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
Tickmill-Live04
0.48 × 554
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
ICMarkets-Live04
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.52 × 223
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.72 × 96
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
AMarkets-Real
0.84 × 38
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
EGlobal-Cent6
1.21 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 17
еще 48...
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Medium Risk Signal

Monthly six percent to  twenty percent

no hungama no drama no confusion

analysis on price movement and trade 

based on velocity of the XAU-USD GBP-USD and EUR-USD


Нет отзывов
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.15 12:55
No swaps are charged on the signal account
2026.06.22 09:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.11 17:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.11 16:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.11 13:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.11 12:37
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 07:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.11 05:33
Share of trading days is too low
2026.06.11 05:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.11 05:33
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.11 04:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 04:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 04:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.11 04:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.11 04:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Vihari Gold Capitals
45 USD в месяц
18%
0
0
USD
1.8K
USD
9
0%
135
87%
74%
1.77
3.36
USD
16%
1:300
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

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