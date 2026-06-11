- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
135
Прибыльных трейдов:
118 (87.40%)
Убыточных трейдов:
17 (12.59%)
Лучший трейд:
54.48 USD
Худший трейд:
-175.52 USD
Общая прибыль:
1 037.20 USD (75 618 pips)
Общий убыток:
-583.29 USD (52 839 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (332.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
332.68 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
73.76%
Макс. загрузка депозита:
4.34%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.69
Длинных трейдов:
85 (62.96%)
Коротких трейдов:
50 (37.04%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
3.36 USD
Средняя прибыль:
8.79 USD
Средний убыток:
-34.31 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-268.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-268.43 USD (3)
Прирост в месяц:
1.40%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
71.39 USD
Максимальная:
268.43 USD (8.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.06% (268.43 USD)
По эквити:
15.53% (398.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|334
|GBPUSD
|61
|EURUSD
|59
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|20K
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +54.48 USD
Худший трейд: -176 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +332.68 USD
Макс. убыток в серии: -268.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 223
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
AMarkets-Real
|0.84 × 38
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
EGlobal-Cent6
|1.21 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 17
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Medium Risk Signal
Monthly six percent to twenty percent
no hungama no drama no confusion
analysis on price movement and trade
based on velocity of the XAU-USD GBP-USD and EUR-USD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
45 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
9
0%
135
87%
74%
1.77
3.36
USD
USD
16%
1:300