- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
136
盈利交易:
119 (87.50%)
亏损交易:
17 (12.50%)
最好交易:
54.48 USD
最差交易:
-175.52 USD
毛利:
1 068.38 USD (77 185 pips)
毛利亏损:
-583.29 USD (52 839 pips)
最大连续赢利:
35 (332.68 USD)
最大连续盈利:
332.68 USD (35)
夏普比率:
0.18
交易活动:
74.76%
最大入金加载:
4.34%
最近交易:
41 几分钟前
每周交易:
4
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.81
长期交易:
85 (62.50%)
短期交易:
51 (37.50%)
利润因子:
1.83
预期回报:
3.57 USD
平均利润:
8.98 USD
平均损失:
-34.31 USD
最大连续失误:
3 (-268.43 USD)
最大连续亏损:
-268.43 USD (3)
每月增长:
2.20%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
71.39 USD
最大值:
268.43 USD (8.12%)
相对跌幅:
结余:
10.06% (268.43 USD)
净值:
15.53% (398.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|366
|GBPUSD
|61
|EURUSD
|59
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|21K
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +54.48 USD
最差交易: -176 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +332.68 USD
最大连续亏损: -268.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 223
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
AMarkets-Real
|0.84 × 38
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
EGlobal-Cent6
|1.21 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 17
Medium Risk Signal (TRUST THE PROCESS)
Monthly six percent to twenty percent
analysis on price movement and trade
based on velocity of the XAU-USD GBP-USD and EUR-USDThe golden rule: "never invest or risk more than you can afford to lose"
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月45 USD
20%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
9
0%
136
87%
75%
1.83
3.57
USD
USD
16%
1:300