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Сигналы / MetaTrader 4 / Trading Zing EA
Kimberly Dmello

Trading Zing EA

Kimberly Dmello
Kimberly Dmello

Kimberly Dmello

0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 468%
XMGlobal-Real 33
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 052
Прибыльных трейдов:
736 (69.96%)
Убыточных трейдов:
316 (30.04%)
Лучший трейд:
8.90 USD
Худший трейд:
-5.57 USD
Общая прибыль:
244.53 USD (87 808 pips)
Общий убыток:
-104.00 USD (52 098 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.55 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
69.59%
Макс. загрузка депозита:
16.56%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
7.38
Длинных трейдов:
541 (51.43%)
Коротких трейдов:
511 (48.57%)
Профит фактор:
2.35
Мат. ожидание:
0.13 USD
Средняя прибыль:
0.33 USD
Средний убыток:
-0.33 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-6.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.18 USD (3)
Прирост в месяц:
9.29%
Годовой прогноз:
112.76%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.41 USD
Максимальная:
19.05 USD (16.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.46% (19.05 USD)
По эквити:
19.89% (27.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDmicro 772
NZDUSDmicro 125
EURCHFmicro 84
GOLDmicro 68
AUDUSDmicro 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDmicro 68
NZDUSDmicro 28
EURCHFmicro 6
GOLDmicro 39
AUDUSDmicro 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDmicro 16K
NZDUSDmicro 1.6K
EURCHFmicro -1.5K
GOLDmicro 20K
AUDUSDmicro 51
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.90 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1.78 USD
Макс. убыток в серии: -6.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This signal is based on disciplined risk management, market analysis, and consistent trading strategies designed for long-term growth. Trades are monitored regularly with a focus on capital preservation and stable performance.
Нет отзывов
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 11:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 08:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 06:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.19 21:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 16:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.09 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.07 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 02:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trading Zing EA
40 USD в месяц
468%
0
0
USD
171
USD
24
99%
1 052
69%
70%
2.35
0.13
USD
20%
1:500
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