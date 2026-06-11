- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 052
Прибыльных трейдов:
736 (69.96%)
Убыточных трейдов:
316 (30.04%)
Лучший трейд:
8.90 USD
Худший трейд:
-5.57 USD
Общая прибыль:
244.53 USD (87 808 pips)
Общий убыток:
-104.00 USD (52 098 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.55 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
69.59%
Макс. загрузка депозита:
16.56%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
7.38
Длинных трейдов:
541 (51.43%)
Коротких трейдов:
511 (48.57%)
Профит фактор:
2.35
Мат. ожидание:
0.13 USD
Средняя прибыль:
0.33 USD
Средний убыток:
-0.33 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-6.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.18 USD (3)
Прирост в месяц:
9.29%
Годовой прогноз:
112.76%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.41 USD
Максимальная:
19.05 USD (16.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.46% (19.05 USD)
По эквити:
19.89% (27.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|772
|NZDUSDmicro
|125
|EURCHFmicro
|84
|GOLDmicro
|68
|AUDUSDmicro
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDmicro
|68
|NZDUSDmicro
|28
|EURCHFmicro
|6
|GOLDmicro
|39
|AUDUSDmicro
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDmicro
|16K
|NZDUSDmicro
|1.6K
|EURCHFmicro
|-1.5K
|GOLDmicro
|20K
|AUDUSDmicro
|51
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.90 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1.78 USD
Макс. убыток в серии: -6.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This signal is based on disciplined risk management, market analysis, and consistent trading strategies designed for long-term growth. Trades are monitored regularly with a focus on capital preservation and stable performance.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
468%
0
0
USD
USD
171
USD
USD
24
99%
1 052
69%
70%
2.35
0.13
USD
USD
20%
1:500