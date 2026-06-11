- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
1 050
Profit Trades:
734 (69.90%)
Loss Trades:
316 (30.10%)
Best trade:
8.90 USD
Worst trade:
-5.57 USD
Gross Profit:
244.45 USD (87 728 pips)
Gross Loss:
-104.00 USD (52 098 pips)
Maximum consecutive wins:
16 (1.78 USD)
Maximal consecutive profit:
13.55 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading activity:
69.59%
Max deposit load:
16.56%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
45
Avg holding time:
15 hours
Recovery Factor:
7.37
Long Trades:
540 (51.43%)
Short Trades:
510 (48.57%)
Profit Factor:
2.35
Expected Payoff:
0.13 USD
Average Profit:
0.33 USD
Average Loss:
-0.33 USD
Maximum consecutive losses:
16 (-6.68 USD)
Maximal consecutive loss:
-13.18 USD (3)
Monthly growth:
10.72%
Annual Forecast:
130.13%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
1.41 USD
Maximal:
19.05 USD (16.46%)
Relative drawdown:
By Balance:
16.46% (19.05 USD)
By Equity:
19.89% (27.58 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|770
|NZDUSDmicro
|125
|EURCHFmicro
|84
|GOLDmicro
|68
|AUDUSDmicro
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDmicro
|68
|NZDUSDmicro
|28
|EURCHFmicro
|6
|GOLDmicro
|39
|AUDUSDmicro
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDmicro
|16K
|NZDUSDmicro
|1.6K
|EURCHFmicro
|-1.5K
|GOLDmicro
|20K
|AUDUSDmicro
|51
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +8.90 USD
Worst trade: -6 USD
Maximum consecutive wins: 11
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +1.78 USD
Maximal consecutive loss: -6.68 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "XMGlobal-Real 33" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
This signal is based on disciplined risk management, market analysis, and consistent trading strategies designed for long-term growth. Trades are monitored regularly with a focus on capital preservation and stable performance.
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
40 USD per month
468%
0
0
USD
USD
170
USD
USD
23
99%
1 050
69%
70%
2.35
0.13
USD
USD
20%
1:500