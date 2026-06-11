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Signals / MetaTrader 4 / Trading Zing EA
Kimberly Dmello

Trading Zing EA

Kimberly Dmello
Kimberly Dmello

Kimberly Dmello

0 reviews
Reliability
23 weeks
0 / 0 USD
Copy for 40 USD per month
growth since 2026 468%
XMGlobal-Real 33
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 050
Profit Trades:
734 (69.90%)
Loss Trades:
316 (30.10%)
Best trade:
8.90 USD
Worst trade:
-5.57 USD
Gross Profit:
244.45 USD (87 728 pips)
Gross Loss:
-104.00 USD (52 098 pips)
Maximum consecutive wins:
16 (1.78 USD)
Maximal consecutive profit:
13.55 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading activity:
69.59%
Max deposit load:
16.56%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
45
Avg holding time:
15 hours
Recovery Factor:
7.37
Long Trades:
540 (51.43%)
Short Trades:
510 (48.57%)
Profit Factor:
2.35
Expected Payoff:
0.13 USD
Average Profit:
0.33 USD
Average Loss:
-0.33 USD
Maximum consecutive losses:
16 (-6.68 USD)
Maximal consecutive loss:
-13.18 USD (3)
Monthly growth:
10.72%
Annual Forecast:
130.13%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
1.41 USD
Maximal:
19.05 USD (16.46%)
Relative drawdown:
By Balance:
16.46% (19.05 USD)
By Equity:
19.89% (27.58 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSDmicro 770
NZDUSDmicro 125
EURCHFmicro 84
GOLDmicro 68
AUDUSDmicro 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDmicro 68
NZDUSDmicro 28
EURCHFmicro 6
GOLDmicro 39
AUDUSDmicro 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDmicro 16K
NZDUSDmicro 1.6K
EURCHFmicro -1.5K
GOLDmicro 20K
AUDUSDmicro 51
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +8.90 USD
Worst trade: -6 USD
Maximum consecutive wins: 11
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +1.78 USD
Maximal consecutive loss: -6.68 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "XMGlobal-Real 33" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

This signal is based on disciplined risk management, market analysis, and consistent trading strategies designed for long-term growth. Trades are monitored regularly with a focus on capital preservation and stable performance.
No reviews
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 11:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 08:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 06:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.19 21:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 16:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.09 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.07 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 02:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Trading Zing EA
40 USD per month
468%
0
0
USD
170
USD
23
99%
1 050
69%
70%
2.35
0.13
USD
20%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.