- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 060
盈利交易:
741 (69.90%)
亏损交易:
319 (30.09%)
最好交易:
8.90 USD
最差交易:
-5.57 USD
毛利:
244.88 USD (88 204 pips)
毛利亏损:
-104.10 USD (52 170 pips)
最大连续赢利:
16 (1.78 USD)
最大连续盈利:
13.55 USD (11)
夏普比率:
0.14
交易活动:
70.59%
最大入金加载:
16.56%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
15 小时
采收率:
7.39
长期交易:
545 (51.42%)
短期交易:
515 (48.58%)
利润因子:
2.35
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
0.33 USD
平均损失:
-0.33 USD
最大连续失误:
16 (-6.68 USD)
最大连续亏损:
-13.18 USD (3)
每月增长:
9.20%
年度预测:
111.64%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1.41 USD
最大值:
19.05 USD (16.46%)
相对跌幅:
结余:
16.46% (19.05 USD)
净值:
19.89% (27.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|780
|NZDUSDmicro
|125
|EURCHFmicro
|84
|GOLDmicro
|68
|AUDUSDmicro
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDmicro
|68
|NZDUSDmicro
|28
|EURCHFmicro
|6
|GOLDmicro
|39
|AUDUSDmicro
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDmicro
|16K
|NZDUSDmicro
|1.6K
|EURCHFmicro
|-1.5K
|GOLDmicro
|20K
|AUDUSDmicro
|51
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.90 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1.78 USD
最大连续亏损: -6.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
469%
0
0
USD
USD
171
USD
USD
24
99%
1 060
69%
71%
2.35
0.13
USD
USD
20%
1:500