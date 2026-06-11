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Kimberly Dmello

Trading Zing EA

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交易:
1 060
盈利交易:
741 (69.90%)
亏损交易:
319 (30.09%)
最好交易:
8.90 USD
最差交易:
-5.57 USD
毛利:
244.88 USD (88 204 pips)
毛利亏损:
-104.10 USD (52 170 pips)
最大连续赢利:
16 (1.78 USD)
最大连续盈利:
13.55 USD (11)
夏普比率:
0.14
交易活动:
70.59%
最大入金加载:
16.56%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
15 小时
采收率:
7.39
长期交易:
545 (51.42%)
短期交易:
515 (48.58%)
利润因子:
2.35
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
0.33 USD
平均损失:
-0.33 USD
最大连续失误:
16 (-6.68 USD)
最大连续亏损:
-13.18 USD (3)
每月增长:
9.20%
年度预测:
111.64%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1.41 USD
最大值:
19.05 USD (16.46%)
相对跌幅:
结余:
16.46% (19.05 USD)
净值:
19.89% (27.58 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDmicro 780
NZDUSDmicro 125
EURCHFmicro 84
GOLDmicro 68
AUDUSDmicro 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDmicro 68
NZDUSDmicro 28
EURCHFmicro 6
GOLDmicro 39
AUDUSDmicro 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDmicro 16K
NZDUSDmicro 1.6K
EURCHFmicro -1.5K
GOLDmicro 20K
AUDUSDmicro 51
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
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最好交易: +8.90 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
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最大连续亏损: -6.68 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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This signal is based on disciplined risk management, market analysis, and consistent trading strategies designed for long-term growth. Trades are monitored regularly with a focus on capital preservation and stable performance.
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2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 11:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 08:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 06:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.19 21:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 16:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.09 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.07 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 02:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
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