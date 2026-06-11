Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 1 AM-UK-Live 0.00 × 1 Deltastock-Live 0.00 × 1 SVSFX-Live 0.00 × 1 Exness-Real33 0.00 × 2 NetoTrade-Primary 0.00 × 1 Exness-Real29 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 MetasGroup-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 11 HFMarketsSV-Live Server 16 0.00 × 1 CFHMarkets-Real 0.00 × 2 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 2 VantageMarkets-Live 22 0.00 × 1 CapitalPointTrading-Live29 0.00 × 1 QTrade-Classic Server 0.00 × 1 Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 ADSS-Demo 0.00 × 12 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 ATCBrokers-US Live 0.00 × 1 AlSalamBank-Live 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 LQDMarketsUK-Live 2 0.00 × 4 еще 318... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика