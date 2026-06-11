СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Regina DJ
Djuharjati

Regina DJ

Djuharjati
Djuharjati

Djuharjati

1 тема 1 комментарий
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 70 USD в месяц
прирост с 2026 -10%
MaxrichGroup-Real
1:200
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
17 (42.50%)
Убыточных трейдов:
23 (57.50%)
Лучший трейд:
49.90 USD
Худший трейд:
-54.35 USD
Общая прибыль:
435.32 USD (36 038 pips)
Общий убыток:
-516.01 USD (47 520 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (89.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.94 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
40.82%
Макс. загрузка депозита:
8.43%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.40
Длинных трейдов:
23 (57.50%)
Коротких трейдов:
17 (42.50%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-2.02 USD
Средняя прибыль:
25.61 USD
Средний убыток:
-22.44 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-115.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-115.18 USD (5)
Прирост в месяц:
6.02%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
201.02 USD
Максимальная:
201.02 USD (25.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.53% (201.02 USD)
По эквити:
6.79% (48.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 22
USDJPY 7
GBPJPY 6
EURGBP 2
EURUSD 2
USDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -160
USDJPY 81
GBPJPY -3
EURGBP -10
EURUSD 10
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -15K
USDJPY 3.4K
GBPJPY 168
EURGBP -171
EURUSD 511
USDCHF 83
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +49.90 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +89.94 USD
Макс. убыток в серии: -115.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 11
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 12
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 4
еще 318...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.07.30 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.17 19:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.15 09:52
Share of trading days is too low
2026.06.15 09:52
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.15 08:50
Share of trading days is too low
2026.06.15 08:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.11 04:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 04:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 04:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.11 04:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.11 04:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Regina DJ
70 USD в месяц
-10%
0
0
USD
707
USD
9
75%
40
42%
41%
0.84
-2.02
USD
26%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.