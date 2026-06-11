- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
17 (42.50%)
Убыточных трейдов:
23 (57.50%)
Лучший трейд:
49.90 USD
Худший трейд:
-54.35 USD
Общая прибыль:
435.32 USD (36 038 pips)
Общий убыток:
-516.01 USD (47 520 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (89.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.94 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
40.82%
Макс. загрузка депозита:
8.43%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.40
Длинных трейдов:
23 (57.50%)
Коротких трейдов:
17 (42.50%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-2.02 USD
Средняя прибыль:
25.61 USD
Средний убыток:
-22.44 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-115.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-115.18 USD (5)
Прирост в месяц:
6.02%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
201.02 USD
Максимальная:
201.02 USD (25.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.53% (201.02 USD)
По эквити:
6.79% (48.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|EURGBP
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-160
|USDJPY
|81
|GBPJPY
|-3
|EURGBP
|-10
|EURUSD
|10
|USDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-15K
|USDJPY
|3.4K
|GBPJPY
|168
|EURGBP
|-171
|EURUSD
|511
|USDCHF
|83
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.90 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +89.94 USD
Макс. убыток в серии: -115.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 11
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 12
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
70 USD в месяц
-10%
0
0
USD
USD
707
USD
USD
9
75%
40
42%
41%
0.84
-2.02
USD
USD
26%
1:200